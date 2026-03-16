Trump anuncia la llegada de otro cargamento de petróleo venezolano: Estamos recibiendo millones de barriles

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que el flujo de crudo desde Venezuela hacia territorio estadounidense se ha consolidado en una nueva etapa de cooperación bilateral.

Durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario reveló que el país está recibiendo “millones de barriles” de petróleo, calificando la relación actual con Caracas como “fantástica”.

“Estamos consiguiendo millones de barriles”, expresó el mandatario, subrayando que la cooperación con la administración venezolana ha permitido estabilizar ciertos flujos de petróleo hacia territorio estadounidense.

Además, destacó quelos esfuerzos de su administración por compensar las tensiones en el mercado energético internacional, donde factores como la crisis en el Medio Oriente han afectado la oferta global.