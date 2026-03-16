Miles de viajeros atrapados en el Aeropuerto de Miami: descubre por qué el Spring Break se convirtió en pesadilla

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Miles de viajeros que querían disfrutar del sol en Florida se encuentran hoy, 16 de marzo de 2026, atrapados en una pesadilla logística en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

La combinación de recortes de personal y retrasos en los pagos a los trabajadores federales ha causado filas interminables y la cancelación o demora de cientos de vuelos, justo en el pico de la temporada de Spring Break.

El impacto de la falta de pagos en la seguridad del Aeropuerto de Miami

Esta crisis se originó por el cierre parcial del gobierno federal que comenzó a mediados de febrero.

Según informes de CBS News Miami y The Guardian, los oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) no recibieron su primer cheque de pago completo el pasado fin de semana.

Esta situación ha llevado a un aumento en el ausentismo laboral, ya que muchos agentes han decidido no presentarse a trabajar o han renunciado en busca de empleos que ofrezcan ingresos inmediatos.

"La situación es insostenible; pedimos a los pasajeros paciencia, pero el personal está trabajando sin sustento", declaró un representante del sindicato de trabajadores a medios locales.

Fuentes de Travel Tourister indican que las esperas en los puntos de control de seguridad en el MIA superan ya las tres horas, extendiéndose más allá de las terminales.

Vuelos afectados y aerolíneas en alerta

La escasez de personal no solo pone en riesgo la seguridad. Los recortes anteriores y la falta de controladores aéreos —que también están lidiando con el estrés de los pagos atrasados— han llevado a la Administración Federal de Aviación (FAA) a reducir el flujo de operaciones.

Según datos de FlightAware y comunicados de prensa de American Airlines (la aerolínea más grande en el hub de Miami), más de 200 vuelos han experimentado retrasos significativos solo en las primeras horas de este lunes.

Un Spring Break bajo presión en el Aeropuerto de Miami

El Departamento de Aviación de Miami-Dade ha confirmado a través de sus canales oficiales que el volumen de pasajeros este 16 de marzo ha alcanzado niveles récord, superando los 160,000 viajeros diarios.

Sin embargo, la infraestructura del aeropuerto no está preparada para manejar tal demanda.

Los viajeros describen la situación como "un colapso total", con familias atrapadas en los pasillos de la Terminal D y los servicios de rebooking completamente saturados.

Fuentes consultadas por Travel And Tour World advierten que, si no se resuelve el impasse presupuestario en Washington, los retrasos podrían prolongarse durante toda la semana, afectando no solo a Miami, sino también generando un efecto dominó en los vuelos de conexión hacia el Caribe y Latinoamérica.

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