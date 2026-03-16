¿Debe un restaurante avisar que su salsa pica? El fallo definitivo en Nueva York que todo dueño de local debe leer

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Lo que comenzó como un tour gastronómico por la Gran Manzana terminó en un choque cultural y legal en los tribunales federales.

Se dieron a conocer los detalles finales del caso de Faycal Manz, un ingeniero alemán que pretendía recibir una indemnización de $100.000 tras considerar que la salsa de una famosa taquería neoyorquina era "demasiado peligrosa".

El fallo del juez no solo pone fin a la disputa, sino que sienta un precedente sobre el sentido común en la industria restaurantera.

El incidente: tres tacos y un "shock" cultural

En agosto de 2024, Manz visitó el popular local Los Tacos No. 1. Según su relato, tras servirse dos variedades de la barra de salsas de autoservicio, su experiencia turística se transformó en una emergencia médica. La demanda alegaba:

Efectos físicos: Malestar gastrointestinal agudo, presión arterial elevada y ampollas en la lengua.

Daño psicológico: "Angustia emocional" derivada del impacto físico de la capsaicina.

El argumento: El demandante sostenía que el restaurante fue negligente al no advertir explícitamente sobre la intensidad del picante.

La resolución: "La salsa pica, y ese es el punto"

El juez federal Dale Ho desestimó la demanda con una resolución que mezcla el rigor legal con la lógica cotidiana. En su escrito, Ho dejó claro que el riesgo era inherente al producto:

“La comida mexicana, y más específicamente la salsa, suele ser picante. De hecho, muchas veces ese es justamente el objetivo”, sentenció el juez.

La corte determinó que no hubo negligencia porque:

Conocimiento general: Es de conocimiento público que la comida mexicana contiene picante. Falta de evidencia: Manz no pudo demostrar que otros clientes hubieran sufrido reacciones similares, lo que sugiere una sensibilidad personal y no un producto defectuoso. Autoservicio: Fue el propio cliente quien decidió la cantidad y el tipo de salsa que añadió a sus tacos.

Un historial de demandas "curiosas"

El expediente de Faycal Manz reveló que el ingeniero alemán ha tenido una estancia bastante litigante en Estados Unidos.

Además de los tacos, presentó una demanda contra Walmart cuestionando su política de conexión Wi-Fi, la cual también fue desechada por falta de sustento legal.

Para Manz, quien declaró que en Alemania no se consume comida picante, el episodio fue un "shock mental", pero para la justicia estadounidense, fue simplemente un riesgo asumido al acercarse a la barra de salsas.

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