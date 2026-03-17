Sepa a cuánto se cotiza el diésel en EEUU esta semana: el aumento es una locura

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El precio del combustible diésel en Estados Unidos escaló hasta los $5.04 por galón este martes, marcando un hito preocupante que no se veía desde finales de 2022.

Esta escalada responde directamente al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una vía marítima por donde transita un tercio de los insumos globales de fertilizantes y gran parte del crudo mundial.

La interrupción del flujo energético dispara los costos operativos de sectores motores de la economía como el transporte de carga, la maquinaria agrícola y la construcción, lo que genera una presión inmediata sobre el sistema de suministros.

Impacto

Este incremento actúa como un impuesto invisible sobre el presupuesto familiar, ya que el diésel moviliza la mayoría de los productos que llegan a los estantes según señala un trabajo de NBC News.

Expertos financieros advierten que el alza sostenida eleva los precios de alimentos perecederos y encarece los servicios de mensajería, como ya reflejan los nuevos recargos en empresas como FedEx y UPS.

Para los ciudadanos, esto se traduce en una reducción de su capacidad de gasto discrecional, pues deben destinar más recursos a cubrir facturas de servicios y productos básicos que dependen estrictamente de la logística pesada y la refrigeración.

Los más afectados

La crisis golpea con especial dureza al sector agrícola, donde llenar el tanque de un solo tractor puede costar ahora cerca de $500. Resulta importante destacar que el conflicto no solo afecta el combustible, sino que también encarece los fertilizantes esenciales para cultivos de maíz y soja.

Aunque el gobierno proyecta una estabilización rápida de los precios una vez cesen las hostilidades en Oriente Medio, la realidad en las granjas es otra

Lo cierto es que en los recibos de los supermercados se muestra una inflación difícil de revertir a corto plazo, consolidando un escenario económico complejo para el consumidor promedio.

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