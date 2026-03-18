Precios del patróleo Brent y Texas este 17 de marzo: así cierra la jornada

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El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo registró un incremento este martes, situándose en 103,42 dólares. Este repunte de 3,21 dólares revierte la tendencia a la baja de la jornada anterior y ocurre tras el anuncio de que la propuesta de Estados Unidos para formar una coalición de escolta militar en el Estrecho de Ormuz no contará con el respaldo de los países de la OTAN.

La recuperación del crudo de referencia en Europa coincide con la percepción del mercado sobre una prolongación del conflicto con Irán. Por su parte, el barril de Texas (WTI) también mantuvo una trayectoria alcista, aunque con mayor moderación, cerrando la sesión en 96,21 dólares.

Alianza Atlética no vigilará el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump confirmó que las naciones de la Alianza Atlántica no se integrarán al plan de vigilancia marítima. Al respecto, el mandatario estadounidense declaró que "no los necesitamos", sin ofrecer detalles adicionales sobre la posible incorporación de otros aliados a la iniciativa de protección de buques petroleros, informó EFE.

La viabilidad de implementar convoyes militares recibió valoraciones técnicas por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI). Su secretario general, Arsenio Domínguez, señaló al diario Financial Times que, si bien las escoltas "reducen el riesgo, pero este persiste".

Estrecho de Ormuz: un problema recurrente

Domínguez explicó que las dificultades radican en la geografía del Estrecho de Ormuz. Aunque la zona posee 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, los canales de navegación de aguas profundas para el tráfico en ambos sentidos suman apenas 4 kilómetros de ancho.

Ante el cierre de facto de este paso estratégico, por donde transita el 20 por ciento del crudo mundial y grandes volúmenes de gas licuado y fertilizantes, la OMI ha convocado a una sesión extraordinaria en su sede de Londres para los días miércoles y jueves.

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