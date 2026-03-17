¿EEUU está dispuesto a flexibilizar el embargo a Cuba? Así respondió Marco Rubio

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, considera que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Washington no significan un cambio "lo suficientemente drástico" y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida.

"Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar, por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar", advirtió Rubio ante la prensa en el Despacho Oval.

El Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel tomó este lunes la decisión de permitir a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, medidas que incluyen también la participación de grandes inversores "especialmente en infraestructuras" de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético.

¿EEUU está dispuesto a levantar el embargo sobre Cuba?

Preguntado sobre si apoyaría una eventual flexibilización del embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde hace más de 60 años -un reclamo de La Habana de larga duración-, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que esta medida "está vinculada al cambio político en la isla".

"La realidad es que su economía no funciona. Es una economía disfuncional. Es una economía que ha logrado sobrevivir (…) gracias a los subsidios» de aliados en diferentes épocas, dijo el político cubano-estadounidense, designado por el presidente Donald Trump para conducir el diálogo con el país caribeño.

Según Rubio, el hecho de que "no reciban dichos subsidios» ha provocado que Cuba se encuentre hoy «en una situación muy complicada".

"Además, quienes están al mando no saben cómo solucionar el problema, por lo que es necesario que asuman el liderazgo personas nuevas", advirtió.

¿Cuál es la propuesta de Trump para Cuba?

La Administración de Trump habría condicionado la salida de Díaz-Canel del poder al avance de las negociaciones bilaterales, en medio del recrudecimiento de la crisis energética que sufre el país tras unos tres meses de bloqueo de crudo estadounidense, de acuerdo con The New York Times.

La propuesta implicaría apartar al mandatario cubano, el único presidente cubano sin apellido Castro desde el inicio de la Revolución liderada por el fallecido Fidel Castro, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, de acuerdo con el diario.

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTub