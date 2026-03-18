El mensaje de Donald Trump luego del triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial

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Donald Trump y la Embajada de Estados Unidos en Venezuela reaccionaron al triunfo del equipo criollo en el Clásico Mundial de Béisbol.

El Team Beisbol Venezuela logró la proeza más grande en su historia al derrotar 3-2 a los Estados Unidos para consagrarse campeón y causar un gran jubilo dentro y fuera del país.

Luego de la victoria, el presidente estadounidense publicó un mensaje que fue rápidamente replicado en redes sociales, dando pie a multiples interpretaciones y reacciones.

"STATEHOOD!!!", escribió Trump,

El término statehood se refiere a la condición o el estatus de ser un estado independiente o una unidad política que forma parte de una federación (como los Estados Unidos). Dependiendo del contexto, su significado tiene matices importantes.

Por su parte, la Embajada de EEUU en Caracas, celebró el título obtenido por el equipo venezolano con este mensaje:

“Qué final tan emocionante nos regalaron a todos los fanáticos del béisbol”, expresaron.

Adicionalmente la embajada alentó a los jugadores de Venezuela a prepararse para los Juegos Olímpicos de 2028: “Eso sí, ¡vayan preparándose para Los Ángeles 2028!”

Venezuela celebra

La presidenta Encargada Delcy Rodríguez, decretó día de jubilo nacional, no laborable en todo el país.

“He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable (...) para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar”, expresó Rodríguez a través de los medios oficiales

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