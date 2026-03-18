Confirman la muerte del Jefe de Seguridad de Irán este 17 de marzo: conoce los detalles

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El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha confirmado la muerte de, su jefe Alí Larijani, tras un masivo ataque aéreo ejecutado por Israel durante la noche del lunes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ejecutaron una operación simultánea en varias ciudades estratégicas de Irán, utilizando decenas de aviones de combate:

Teherán: El blanco principal fue la sede del Consejo de Seguridad y del Ministerio de Inteligencia.

Shiraz y Tabriz: Ataques a depósitos de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y centros de mando de seguridad interna.

Bajas confirmadas: Además de Alí Larijani, murieron su hijo, su guardaespaldas y el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij.

¿Quién era Alí Larijani?

A sus 67 años, Larijani no era un funcionario cualquiera; era el arquitecto de la seguridad iraní:

Fue presidente del Parlamento por 12 años, negociador nuclear y veterano de la guerra con Irak.

Tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei , Larijani se consolidó como el máximo responsable de la toma de decisiones y pieza fundamental en la transición del régimen.

Provenía de una de las familias clérigas más influyentes de Irán (su hermano fue jefe del Poder Judicial).

Reacción de Israel

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó la eliminación de Larijani y Soleimani, calificándolos como objetivos prioritarios debido a su rol en la dirección de operaciones militares y la represión de protestas populares mediante "violencia extrema".

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