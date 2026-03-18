Viajes

Copa Airlines reanuda vuelos a dos ciudades venezolanas: itinerarios y fecha de arranque

Por Yasmely Saltos
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 11:05 pm

La aerolínea panameña Copa Airlines ha confirmado el regreso de sus operaciones hacia las ciudades Valencia y Barquisimeto, uniendo nuevamente al centro y occidente del país con el "Hub de las Américas" en Panamá.

Valencia 

Valencia vuelve a conectarse con el mundo a partir de la primera semana de abril. Es una de las rutas más esperadas por el sector industrial y comercial.

  • Fecha de inicio: 04 de abril de 2026.

  • Frecuencia: 5 vuelos semanales (martes, jueves, viernes, sábado y domingo).

  • Avión: Boeing 737-800.

  • Itinerario:

    • Panamá – Valencia: Sale 11:43 am / Llega 02:53 pm.

    • Valencia – Panamá: Sale 04:03 pm / Llega 05:21 pm.

 Barquisimeto 

La "Ciudad de los Crepúsculos" no se queda atrás y recupera su salida internacional directa, evitando el trasbordo por Caracas.

  • Fecha de inicio: 04 de mayo de 2026.

  • Frecuencia: 3 vuelos semanales (lunes, jueves y viernes).

  • Avión: Boeing 737-700.

  • Itinerario:

    • Panamá – Barquisimeto: Sale 09:25 am / Llega 12:28 pm.

    • Barquisimeto – Panamá: Sale 01:38 pm / Llega 02:38 pm.

 

Con estas incorporaciones, la aerolínea panameña consolida una oferta robusta en el país, sumándose a sus destinos actuales:

  1. Caracas (Maiquetía)

  2. Maracaibo (La Chinita)

  3. Valencia (Arturo Michelena) - Desde abril

  4. Barquisimeto (Jacinto Lara) - Desde mayo

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