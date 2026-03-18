Movilnet se une a La Cosecha de Cashea: estos son los beneficios para la compra de equipos a crédito

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La empresa de telecomunicaciones Movilnet anunció una alianza estratégica con la plataforma de financiamiento Cashea a través de "La Cosecha", con el fin de para facilitar el acceso a nuevos dispositivos móviles.

A través de su cuenta en Instagram, la compañía estatal precisó que con la alianza, los usuarios podrán llevarse sus teléfonos con una inicial desde apenas el 10% con Cashea.

Asimismo, los usuarios podrán adquirir los equipos disponibles en toda la red de Oficinas de Servicios de Atención al Cliente (OSAC) en el territorio venezolano.

¿En qué consiste La Cosecha?

El evento introduce ayudas temporales en las políticas de compra habituales de la aplicación. Durante los siete días de duración, los usuarios podrán optar por los siguientes beneficios;

Rebajas directas en el catálogo seleccionado de las tiendas aliadas.

Reducción del pago correspondiente al momento de la adquisición del producto.

Financiamiento desde montos más bajos con plazos de pago extendidos.

Compañías en las que está disponible La Cosecha

Movilnet, Damasco, Ivoo, SoyTechno, Venelectronics, Epa, Credimport, Online Manía y Casio.

Jump, Shoe Box, Brandhop, Tijerazo, El Palacio del Blumer y Boxisleep.

Opticolor, Óptica Caroní, Suplementos, Fitness VIP y Al Giorno.

Arturo's, Cubitt, TuGruero, WorldShop y Canguro.

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