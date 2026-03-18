Ahorro y variedad: este es el sitio ideal para migrantes hispanos a la hora de hacer sus compras

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La población latina en el territorio estadounidense actúa como un motor económico vital que transforma las estrategias de los grandes minoristas. Sus hábitos reflejan una búsqueda constante de valor por su dinero, sin sacrificar la conexión cultural con sus países de origen.

El interés por ingredientes naturales y proteínas frescas marca una diferencia clara frente al consumidor promedio anglosajón, que prefiere alimentos procesados. Esta preferencia impulsa a las cadenas a diversificar sus estantes con productos específicos como tortillas, aguacates y marcas de nostalgia.

Consultoras como Claritas y Numerator confirman que Walmart resulta ser el sitio ideal para migrantes hispanos a la hora de hacer sus compras por su accesibilidad. Se conoció que el 80% de este sector ajusta su presupuesto ante el alza de precios actual.

¿Qué tiendas prefieren los migrantes hispanos a la hora de hacer sus compras?

Walmart lidera la preferencia general gracias a su gran presencia física en zonas con alta densidad de población latina y precios competitivos. Por otro lado, Costco y Sam's Club ganan terreno rápidamente debido a que los hogares hispanos suelen ser numerosos o multigeneracionales.

Para la ropa y el calzado de marca a precios reducidos, las familias eligen frecuentemente establecimientos como Ross Dress for Less y Marshalls. En el ámbito regional, Sedano’s domina en Florida para el mercado caribeño, mientras que Northgate González Market lidera en el estado de California.

Las tiendas de descuento como Dollar General también registran un crecimiento masivo al ubicarse estratégicamente en barrios residenciales para compras rápidas. Esta segmentación permite a los migrantes optimizar cada dólar mediante una estrategia "multi-tienda" que busca las mejores ofertas en diversas ubicaciones.

¿Qué productos son los más buscados por migrantes hispanos en EEUU?

La proteína fresca, específicamente carne y pollo, constituye el centro de la dieta y recibe la mayor parte del presupuesto semanal. El consumo de huevos en hogares latinos creció un 51.5% recientemente, una cifra que supera con creces el índice de otros grupos demográficos.

El agua embotellada presenta un índice de compra 32% superior al promedio nacional debido a hábitos de conveniencia y desconfianza histórica en el grifo. Además, los artículos de higiene personal, como productos para el cuidado del cabello, muestran una inversión más alta que en entretenimiento.

Los alimentos de canasta básica como arroz, frijoles y frutas tropicales se mantienen como pilares inamovibles por su alto rendimiento en la cocina. El 78% de los encuestados planea aumentar el consumo de vegetales en 2026, reafirmando su resistencia cultural hacia la comida congelada.

¿Cómo evoluciona la tecnología para realizar estas compras?

Los hispanos destacan como "early adopters" digitales que utilizan aplicaciones móviles con mayor frecuencia que el promedio de la población para buscar cupones. El uso de plataformas digitales permite comparar precios en tiempo real y solicitar servicios de entrega a domicilio de manera eficiente.

Un dato curioso del estudio de Claritas y Numerator es que el 23% de los latinos ya realiza compras de despensa a través de la plataforma TikTok Shop. Esta tendencia crece más rápido en esta comunidad que en cualquier otro sector, demostrando una alta lealtad a los programas de recompensas digitales.

A pesar de que el 63% califica su situación financiera actual como regular, existe un optimismo marcado por la resiliencia económica del grupo. La cocina casera permanece como un rasgo de identidad que impulsa la compra de ingredientes frescos por encima de las opciones precocinadas.

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