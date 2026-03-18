¿Ya lo recibiste? IRS deposita reembolso de $8.800 a este grupo de contribuyentes

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) impulsa la economía de las familias estadounidenses mediante el Crédito Tributario por Hijos (CTC), un beneficio fiscal que permite obtener reembolsos directos de hasta $8,800.
Este programa facilita que los contribuyentes elegibles reduzcan su carga impositiva o reciban depósitos en efectivo, calculados sobre un máximo de $2,200 por cada menor de 17 años que califique.
La entidad federal procesa estos pagos de forma automatizada a las cuentas bancarias registradas, siempre que los solicitantes cumplan con los topes de ingresos anuales y presenten su declaración de impuestos de manera formal.
¿Cómo obtenerlo?
Para acceder a este alivio financiero, resulta importante verificar que los hijos cuenten con un número de Seguro Social válido y hayan residido con el declarante al menos seis meses durante el año fiscal.
El sistema busca mitigar el impacto de la inflación en los hogares con dependientes, priorizando a quienes mantienen sus registros actualizados ante el fisco según detalla El Cronista.
Además de los requisitos de convivencia, el IRS exige la validación de parentesco y estatus legal del menor, asegurando que los fondos lleguen a quienes realmente califican dentro de los parámetros de la ley tributaria vigente.
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