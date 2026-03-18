¿Ya lo recibiste? IRS deposita reembolso de $8.800 a este grupo de contribuyentes

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) impulsa la economía de las familias estadounidenses mediante el Crédito Tributario por Hijos (CTC), un beneficio fiscal que permite obtener reembolsos directos de hasta $8,800.

Este programa facilita que los contribuyentes elegibles reduzcan su carga impositiva o reciban depósitos en efectivo, calculados sobre un máximo de $2,200 por cada menor de 17 años que califique.

La entidad federal procesa estos pagos de forma automatizada a las cuentas bancarias registradas, siempre que los solicitantes cumplan con los topes de ingresos anuales y presenten su declaración de impuestos de manera formal.

¿Cómo obtenerlo?

Para acceder a este alivio financiero, resulta importante verificar que los hijos cuenten con un número de Seguro Social válido y hayan residido con el declarante al menos seis meses durante el año fiscal.

El sistema busca mitigar el impacto de la inflación en los hogares con dependientes, priorizando a quienes mantienen sus registros actualizados ante el fisco según detalla El Cronista.

Además de los requisitos de convivencia, el IRS exige la validación de parentesco y estatus legal del menor, asegurando que los fondos lleguen a quienes realmente califican dentro de los parámetros de la ley tributaria vigente.

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