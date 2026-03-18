¿Abuso de agentes federales en California? Conozca las vías para denunciar

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La organización ACLU Foundation of San Diego and Imperial Counties puso en marcha nuevas líneas de denuncia para reportar abusos de agentes federales en el sur de California.

Dicha medida busca brindar a la ciudadanía un canal accesible, seguro y confidencial ante el aumento de reportes relacionados con violaciones de derechos civiles en distintas zonas del país.

La iniciativa surge como respuesta a un incremento de denuncias por situaciones como acoso, uso excesivo de la fuerza, perfilamiento racial y detenciones sin orden judicial.

Según la organización, estos hechos afectan tanto a migrantes como a ciudadanos que ejercen derechos protegidos por la Constitución, lo que ha encendido las alertas en materia de libertades civiles.

Canales disponibles para denunciar

Para facilitar el proceso, se habilitaron distintos mecanismos de reporte dirigidos a los residentes de San Diego e Imperial. Entre las principales opciones destacan:

Línea telefónica para San Diego: (619) 467-1663

Línea telefónica para Imperial: (760) 645-9335

Formulario digital disponible en línea

Además, existen vías adicionales a través de la Fiscalía Estatal de California y el portal del Departamento de Seguridad Nacional.

Uno de los aspectos más relevantes es que el sistema garantiza la confidencialidad de los denunciantes. La ACLU asegura que toda la información será utilizada únicamente para documentar posibles abusos y evaluar acciones legales, sin exponer a quienes aporten datos o testimonios.

Este enfoque busca generar confianza, especialmente en comunidades migrantes que, en muchos casos, evitan denunciar por temor a represalias o consecuencias legales.

La organización ha mantenido una labor constante de vigilancia sobre agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza. Como resultado, ha impulsado demandas en distintas ciudades por presuntas violaciones de derechos constitucionales, lo que refuerza la importancia de contar con mecanismos de denuncia efectivos.

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