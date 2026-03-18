Precios del petróleo Brent y Texas este 18 de marzo: valores muestran nuevo escenario

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Los precios del petróleo Brent y WTI registran este 18 de marzo una leve corrección, lo que marca un cambio dentro de la tendencia reciente del mercado.

Aunque ambos indicadores caen en la jornada, todavía se mantienen en niveles altos, lo que refleja un escenario energético que sigue siendo favorable a corto plazo.

En esta sesión, el WTI se ubica en 94,28 dólares por barril, con una disminución de 2,01 %, mientras que el Brent cotiza en 102,73 dólares, con una baja de 0,67 %.

Contraste con la jornada previa

El comportamiento actual contrasta con el repunte observado el día anterior, cuando el WTI alcanzó los 97,04 dólares y el Brent los 103,74 dólares, ambos con subidas superiores al 3 %.

A pesar de la caída puntual, el desempeño semanal continúa siendo favorable. El Brent acumula un aumento de más de 11 %, mientras que el WTI supera el 8 %, consolidando una tendencia alcista que se ha mantenido durante varios días consecutivos.

El mercado petrolero suma cuatro semanas seguidas de crecimiento, lo que evidencia una base sólida en los precios. Factores como la limitada oferta, el contexto internacional y ajustes técnicos explican tanto las subidas recientes como la corrección observada en esta jornada.

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