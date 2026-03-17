Precios del petróleo Brent y Texas este 17 de marzo: jornada deja cifras clave

Suscríbete a nuestros canales

El mercado internacional del crudo mantiene una tendencia al alza este 17 de marzo, con incrementos destacados en las principales referencias. Tanto el Brent como el WTI reflejan un escenario de presión en la oferta, lo que ha impulsado sus cotizaciones.

Cifras actuales del petróleo

Durante la jornada más reciente, los precios registraron subidas relevantes:

WTI: 97,04 dólares por barril (+3,79 %)

Brent: 103,74 dólares por barril (+3,52 %)

Balance semanal del crudo

El comportamiento semanal también ha sido favorable para el sector energético, acumulando varias jornadas consecutivas al alza:

Brent: +11,27 % en la semana

WTI: +8,59 % en la semana

Cuatro semanas seguidas de crecimiento en ambos indicadores, este desempeño refleja un mercado fortalecido por factores externos que limitan la oferta.

Entre los principales elementos que explican el aumento del petróleo destacan:

Tensiones geopolíticas en regiones productoras

Riesgos en rutas clave de transporte

Expectativas de menor suministro global

Reacción inmediata de los mercados ante incertidumbre

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube