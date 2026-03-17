Precios del petróleo Brent y Texas este 17 de marzo: jornada deja cifras clave

El mercado internacional del crudo mantiene una tendencia al alza este 17 de marzo, con incrementos destacados en las principales referencias. Tanto el Brent como el WTI reflejan un escenario de presión en la oferta, lo que ha impulsado sus cotizaciones.
Cifras actuales del petróleo
Durante la jornada más reciente, los precios registraron subidas relevantes:
WTI: 97,04 dólares por barril (+3,79 %)
Brent: 103,74 dólares por barril (+3,52 %)
Balance semanal del crudo
El comportamiento semanal también ha sido favorable para el sector energético, acumulando varias jornadas consecutivas al alza:
Brent: +11,27 % en la semana
WTI: +8,59 % en la semana
Cuatro semanas seguidas de crecimiento en ambos indicadores, este desempeño refleja un mercado fortalecido por factores externos que limitan la oferta.
Entre los principales elementos que explican el aumento del petróleo destacan:
- Tensiones geopolíticas en regiones productoras
- Riesgos en rutas clave de transporte
- Expectativas de menor suministro global
- Reacción inmediata de los mercados ante incertidumbre
Visite nuestra sección de Internacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube