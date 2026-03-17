Israel anuncia muerte de figura clave del poder iraní tras ataque aéreo: esto dijeron las autoridades

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el ejército de su nación eliminó a Alí Larijani, figura clave del poder iraní y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad.

"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró el ministro Israel Katz.

El Ejército de Israel aseguró que las acciones de su fuerza aérea se realizaron durante la noche de este lunes, "en un ataque preciso" en Teherán.

Ataque de la Fuerza Aérea Israelí

"Ayer (lunes), la Fuerza Aérea Israelí, actuando con base en información de inteligencia de las FDI, atacó y eliminó a Gholamreza Soleimani, quien se desempeñó como comandante de la unidad Basij durante los últimos seis años", afirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel en su comunicado.

Según Israel, la milicia Basij, bajo el mando de Soleimani, fue la fuerza que lideró las principales operaciones de represión durante las protestas en Irán, por medio de la “violencia extrema y arrestos masivos", reseñó DW News.

Las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron un comunicado en el cual detallaron que el ataque se dio de manera simultánea en "infraestructuras del régimen" de Irán en las ciudades de Teherán, Shiraz y Tabriz.

Sobre los impactos en Teherán, el comunicado detalló que "decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por la Inteligencia Militar, completaron un ataque aéreo a gran escala. Se lanzaron decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad". Entre las instalaciones afectadas, estarían el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia Basij.

Además, atacaron instalaciones utilizadas para el "almacenamiento y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, misiles balísticos y sistemas de defensa aérea", de acuerdo con el ejército israelí.

En cuanto a Shiraz, Israel afirmó que golpeó la sede del comando de seguridad interna y un supuesto depósito de misiles balísticos.

¿Quién es Ali Larijani?

Ali Larijani, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán se había convertido en una de las figuras más importantes de Irán en los últimos meses, reseñó CNN.

El ministro es considerado un líder importante en la represión de las protestas populares de enero, y posteriormente, parte de la transición que siguió a la muerte del líder supremo Ali Jamenei.

Larijani, de 67 años de edad, tenía una larga trayectoria vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y se convirtió en en un símbolo visible del régimen, incluso a participó en una manifestación pública la semana pasada en Teherán, a pesar de ser un objetivo prioritario para Israel.

Larijani se desempeñó en diversos cargos de la política de la República Islámica y fue comandante de la Guardia Revolucionaria durante la guerra con Iraq en la década de 1980.

Ejerció como director de la emisora ​​estatal, principal negociador nuclear de Irán y presidente del parlamento iraní, durante 12 años, hasta 2020. Tras su nombramiento como asesor en 2004, tuvo cada vez más influencia sobre Jamenei en cuestiones de seguridad.

Tras el conflicto del año pasado con Israel, fue jefe del Consejo de Seguridad Nacional, considerado por muchos analistas como el máximo responsable de la toma de decisiones en Irán.

Larijani proviene de una influyente familia clerical de la República Islámica. Uno de sus hermanos, Sadegh, es ayatola y exjefe del poder judicial de Irán.

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