Tiroteo provoca peligrosa estampida en Daytona Beach: balance de daños y heridos

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El tradicional ambiente festivo de Florida se transforma en un escenario de caos ante la irrupción de grupos violentos en las zonas turísticas. Los visitantes, que buscan descanso y diversión, terminan como testigos de persecuciones y detonaciones en plena vía pública durante el fin de semana.

Las fuerzas del orden redoblan esfuerzos para contener a las multitudes y garantizar la seguridad en los perímetros de playa más concurridos del estado. La presencia masiva de patrullas y unidades tácticas busca disuadir nuevos ataques mientras las investigaciones avanzan para identificar a los responsables de los disparos.

La Policía de Daytona Beach confirma el pánico en Daytona Beach por tiroteo durante el inicio de Spring Break que dejó un policía herido y un sospechoso hospitalizado. Según, el reporte oficial del Departamento del Alguacil de Volusia, registra al menos cuatro tiroteos desde el pasado viernes.

¿Cómo escaló el pánico en Daytona Beach?

Los disturbios iniciaron con una riña en el establecimiento Joint Bar en Seabreeze, donde se registró el primer disparo sin reporte de víctimas mortales inmediatas. Una hora después, un segundo ataque frente al gimnasio Crunch Fitness elevó el nivel de alerta entre los miles de turistas presentes.

Durante la madrugada del domingo, una persecución a alta velocidad en la carretera I-95 terminó en un intercambio de disparos que dejó a un oficial de South Daytona herido. El agente permanece en condición estable, mientras que el sospechoso se encuentra en estado crítico tras recibir impactos de bala.

Videos difundidos en redes sociales captan el momento exacto en que la multitud corre despavorida por la arena para escapar de las detonaciones. Los oficiales escoltaron a los bañistas hacia zonas seguras mientras despejaban el corredor de Ocean Walk Resort ante la amenaza latente de nuevos focos de violencia.

¿Qué cifras de heridos dejó el tiroteo en Daytona Beach?

Las autoridades contabilizan cinco incidentes armados independientes que resultaron en al menos dos heridos de bala durante las últimas 48 horas de actividad. Además del oficial lesionado, los servicios médicos atendieron a civiles con heridas leves provocadas por el tumulto y las estampidas humanas.

La policía investiga si existe una relación directa entre los tiradores y los grupos de visitantes que llegan por el periodo vacacional de primavera. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad mantiene bajo custodia a varios sospechosos vinculados con las peleas callejeras que precedieron a los disparos.

El tráfico en la avenida A1A sufrió bloqueos totales debido a grupos de jóvenes que bailaban sobre los autos y obstaculizaban el paso de las patrullas. Testigos describen la situación como "insana", con multitudes que ignoraban las órdenes de dispersión y proferían insultos a los transeúntes y residentes locales.

¿Cómo prevenir situaciones violentas durante el Spring Break?

Las agencias de ley y orden recomiendan a los vacacionistas evitar las zonas de entretenimiento nocturno con alta densidad de personas durante las próximas jornadas. La vigilancia aérea mediante drones y helicópteros continuará activa para detectar concentraciones de riesgo antes de que ocurran nuevos altercados.

Se insta a los ciudadanos a reportar cualquier actividad sospechosa o presencia de armas de fuego de manera inmediata a través de la línea de emergencias 911. La colaboración entre múltiples departamentos de policía busca restablecer el orden en una ciudad que suele ser el epicentro del turismo juvenil.

La seguridad de los oficiales y del público general constituye la prioridad absoluta de la alcaldía mientras dure el operativo especial de Spring Break. Las autoridades evaluarán medidas de restricción adicionales, como toques de queda parciales, si la violencia persiste durante el resto de la semana festiva.

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