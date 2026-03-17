Terremoto sacude a Cuba este 17 de marzo: autoridades en alerta ante múltiples réplicas

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Un terremoto sacudió el este de Cuba en horas de la madrugada de este martes. El movimiento sísmico tuvo su epicentro en las proximidades de la provincia de Guantánamo y a una profundidad de unos 15 a 20 kilómetros, según organismos sismológicos internacionales.

El fenómeno se registró a poco después de la medianoche y fue percibido en varias zonas del oriente del país. El temblor se sintió con fuerza en ciudades como Santiago de Cuba, Holguín y otras localidades cercanas. Algunos residentes salieron a la calle por precaución.

Pese a la intensidad del temblor, las autoridades cubanas no han informado, hasta el momento, sobre posibles víctimas o daños materiales significativos.

Horas después del movimiento principal, se registraron múltiples réplicas de menor magnitud en la misma zona, situación que llevó a las autoridades a mantener la vigilancia.

Alerta ante posibilidad de nuevos temblores

Los servicios de emergencia y los organismos de protección civil evalúan los riesgos ante la posibilidad de nuevos temblores.

Cuba, especialmente su región oriental, se encuentra en una zona sísmica activa debido a la interacción entre las placas del Caribe y Norteamérica. Aunque los terremotos son relativamente frecuentes en esta área, la mayoría no suele causar daños graves, si bien las autoridades siguen monitorizando cualquier evolución, reseñó Euronews.

Apagón generalizado en Cuba

El temblor coincide con un apagón que dejó a la mayor parte del territorio cubano sin energía, telefonía e internet, reseñó EFE.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano (CENAIS) informó de un temblor con epicentro en el mar, perceptible a las 00.28 hora local, "a una profundidad de 20 kilómetros, con una magnitud de 6,0 y situado 37 kilómetros al sureste de Imías, provincia de Guantánamo".

El boletín de CENAIS señaló que el temblor se sintió también, además de en Guantánamo, en la provincia de Santiago de Cuba.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, reportó dos temblores, uno de 5.8, a la media noche, a 11.6 km de profundidad, y otro de 4.7, dieciséis minutos después, a 10 km.

El Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC) informó de un terremoto de 5.8 y de otro posterior de 4.1.

Una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba, cuyas causas aún se investigan, dejó este lunes a más de nueve millones de personas sin energía, en el sexto apagón nacional en año y medio en Cuba.

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