EEUU endurece visa 2026: los 12 nuevos países que ahora requieren fianza de hasta 15.000 dólares

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El gobierno de Estados Unidos anunció que ampliará su programa de “visa bond”, exigiendo a ciudadanos de 12 países adicionales un depósito reembolsable de 15.000 dólares para tramitar visas de turismo (B2) o negocios (B1).

Dicha medida busca garantizar que los visitantes cumplan con los tiempos de permanencia autorizados y se ajusta a una política migratoria más estricta implementada por la administración Trump.

Entre los países incluidos en esta nueva fase se encuentran Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

Con esto, el programa de fianzas para visas alcanza un total de 50 naciones afectadas, la mayoría provenientes de África y otras regiones previamente identificadas por Estados Unidos.

El depósito de 15.000 dólares es reembolsable siempre que el solicitante cumpla con las condiciones de su visa y regrese a su país de origen, o incluso si la visa no es aprobada y no llega a viajar.

Cabe destacar que la medida entrará en vigor el 2 de abril, afectando a todos los solicitantes de los países incluidos a partir de esa fecha, según información del medio Alberto News.

Esta política forma parte de un enfoque más amplio de control migratorio, que incluye revocaciones de visas, deportaciones aceleradas y revisión de antecedentes, incluidas declaraciones públicas y redes sociales de los solicitantes.

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