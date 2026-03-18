SNAP endurece los requisitos en Chicago: todo lo que debe saber sobre las nuevas reglas y excepciones

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El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), anunció recientemente que se aplicarán medidas más estrictas para quienes reciben este beneficio.

Bajo estas nuevas normas, las personas de cierto rango de edad deberán demostrar que están trabajando o realizando actividades específicas para no perder su ayuda económica, informó Marca.

Dicha medida, busca fomentar la actividad laboral entre los beneficiarios que no tienen hijos a su cargo en Chicago.

¿Qué se sabe sobre la nueva normativa?

El programa SNAP, conocido popularmente como cupones de alimentos, es una ayuda federal que entrega dinero mensualmente a millones de familias para que puedan comprar productos sanos y nutritivos.

A partir del 1 de mayo de 2026, entrarán en vigor nuevos requisitos laborales que impactarán especialmente a los adultos de entre 55 y 64 años.

El depósito mensual de fondos se realiza mediante una tarjeta electrónica (EBT), la cual funciona como una tarjeta de débito en supermercados y tiendas autorizadas.

Reglas para mantener la ayuda en Chicago

Para no perder el beneficio por más de tres meses, las personas afectadas deberán cumplir con al menos 80 horas de actividad al mes (un promedio de 20 horas semanales). Las opciones permitidas son:

Tener un empleo formal con salario.

Participar en cursos o entrenamientos laborales aprobados por el estado.

Hacer servicio comunitario en organizaciones sin fines de lucro, como bancos de alimentos.

Se puede mezclar el trabajo y el voluntariado para sumar las 80 horas requeridas.

Estas reglas aplican para adultos de entre 18 y 64 años que no tengan hijos menores viviendo con ellos y que no presenten una discapacidad que les impida trabajar.

¿Quiénes no están obligados a cumplir estas reglas?

Existen situaciones específicas que permiten quedar exento de estos nuevos requisitos laborales. Puedes solicitar una excepción si:

Tienes una discapacidad física o mental (ya sea temporal o permanente).

No tienes un hogar fijo (personas en situación de calle).

Eres veterano de las fuerzas armadas o estás embarazada.

Vives con un hijo menor de 18 años.

Cuidas a una persona que no puede valerse por sí misma.

Estás en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias.

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