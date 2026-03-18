¿Cómo solicitar una nueva placa ante el INTT?: estos son los riesgos de circular sin ella

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La placa identificadora es el documento de identidad de cualquier vehículo en Venezuela. En caso de robo, hurto o extravío, es fundamental actuar con rapidez no solo para evitar que la matrícula sea utilizada en actividades ilícitas.

Antes de acudir al INTT, es obligatorio reportar la pérdida, por lo que el afectado debe dirigirse a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) más cercana y presentar una denuncia formal.

Para ello es necesario entregar los documentos originales del vehículo y copias.

¿Cómo solicitar una nueva placa para un vehículo?

Con la copia de la denuncia emitida por el Cicpc, el conductor puede solicitar una nueva placa para su vehículo.

De tal manera, el propietario debe dirigirse a la oficina de revisión técnica más cercana. Para este proceso, es obligatorio consignar el título original del vehículo, la cédula de identidad laminada, el Registro de Vehículos (RCV) y la copia de la denuncia emitida por el Cicpc.

Los funcionarios verifican la serialización del automóvil para asegurar que toda la información coincida con los registros nacionales antes de dar paso a la asignación de la nueva matrícula.

El trámite finaliza de manera digital a través del portal web oficial del INTT. El usuario debe ingresar al sistema para solicitar la cita formal en la oficina de su preferencia y proceder con el pago correspondiente.

Cabe destacar que circular sin las placas identificadoras viola las normas de tránsito vigentes y puede acarrear multas o la retención del vehículo por parte de las autoridades competentes, dependiendo del caso.

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