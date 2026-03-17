Atención usuarios: Corpoelec se despliega con jornadas especiales hasta el 20 de marzo

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La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) inició este martes 17 de marzo un despliegue masivo de atención al usuario.

Las jornadas, que se extenderán hasta el viernes 20 de marzo, tienen como objetivo facilitar la actualización de datos, la firma de nuevos contratos y el pago del servicio.

De acuerdo con el reporte de Corpoelec directamente en las comunidades de los municipios Miranda, Carirubana y Los Taques en el estado Falcón.

Este operativo busca descentralizar los trámites y ofrecer soluciones personalizadas a los suscriptores de la entidad occidental.

Corpoelec se despliega con jornadas especiales hasta el 20 de marzo

Los trabajadores de la estatal eléctrica estarán presentes en puntos estratégicos de diversas parroquias.

Los sectores beneficiados incluyen:

Municipio Miranda (Coro): Villa Sabana, 480 años de Coro, Juan Crisóstomo Falcón, Las Eugenias y María Auxiliadora (parroquias San Antonio y San Gabriel).

Península de Paraguaná: Antiguo Aeropuerto, Balcones de Paraguaná, Las Piedras y Caja de Agua (parroquias Carirubana y Los Taques).

Trámites disponibles en el sitio

Durante estas jornadas, que operarán en un horario corrido de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, los usuarios podrán resolver gestiones administrativas que suelen requerir una visita a las oficinas principales:

Recepción de pagos pendientes para evitar cortes.

Formalización de la relación con el suscriptor.

Corrección de información en el sistema.

Información sobre bancos afiliados y métodos de pago en línea para evitar gestiones presenciales a futuro.

De manera paralela, Corpoelec recordó que los Centros Integrales de Atención al Usuario (CIAU) ubicados en las sedes administrativas de Falcón permanecerán habilitados.

Para mayor información y cronogramas específicos por día, la corporación invita a seguir sus cuentas oficiales en redes sociales o visitar su portal web oficial.

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