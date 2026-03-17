Activan transporte escolar a bajo costo en Miranda: conoce la ruta y el horario

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La Gobernación de Miranda, a través de TransMiranda, activó un sistema de transporte escolar a bajo costo que representa un ahorro del 90% para las familias de la zona.

Esta activación del transporte, se debe a una respuesta ante una solicitud presentadas por un grupo de padres y representantes de tres instituciones educativas que se veían afectados por el pago de 60$ mensuales de transporte privado para movilizar a sus niñas y niños hasta sus lugares de estudios.

De acuerdo a un video publicado por el Gobernador de la entidad, el nuevo costa del servicio, será de 5$ mensuales por cada niño.

Cronograma y Rutas

La unidad tendrá un horario para cumplir con los estudiantes y con los usuarios habituales de la ruta.

Iniciará sus labores a las 5 am movilizando a usuarios hasta Plaza Las Américas.

A las 6:30 am realizará el transporte escolar,

Luego, se incorporará a su ruta habitual, que cubre desde La Guairita al CCT.

A las 12 del mediodía retira a los niños desde sus recintos escolares hasta La Guairita, y continúa la ruta pública nuevamente hasta las 7 pm.

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