¿Compraste un vehículo en el exterior? Así puedes registrarlo ante el INTT: requisitos actualizados

Suscríbete a nuestros canales

Si adquiriste un vehículo fuera del país y deseas circular legalmente en territorio venezolano, es indispensable tramitar el Certificado de Registro de Vehículos y la asignación de placas.

Este proceso, realizado ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) asegura que el automóvil cumpla con todas las normativas legales y de seguridad exigidas por las autoridades de transporte.

Documentos básicos para todos los casos

Para el Régimen Ordinario, que es el proceso estándar de importación, deberás consignar los siguientes recaudos:

Planilla Única de Trámite y Cédula de Identidad vigente.

Certificado de origen y factura de compra (originales).

Seguro de Responsabilidad Civil (copia).

Revisiones de Resguardo Nacional (primera y segunda).

Documentos de aduana: Planilla de impuestos, Declaración Única de Aduanas (DUA), Declaración de Valor y el comprobante de embarque (BL).

Licencia de importación y comprobante de pago.

Constancia del número de identificación del vehículo (NIV).

En caso de modelos fabricados entre 2012 y 2019, se requiere la homologación del vehículo.

Requisitos para equipaje de pasajeros

Si traes el vehículo como parte de tus pertenencias personales tras vivir en el extranjero, además de los documentos básicos, necesitas:

Certificado de Uso emitido por el Consulado de Venezuela en el país de donde vienes.

Documento de exoneración de impuestos aprobado por el SENIAT.

Copia del pasaporte y una declaración jurada del dueño.

Trámites en zonas de Puerto Libre

Para aquellos que registren su vehículo en zonas con beneficios aduaneros especiales, como el estado Nueva Esparta, solo se añade un requisito extra a la lista básica:

Constancia de residencia original del propietario en dicha zona.

Registro para personal diplomático

Los funcionarios extranjeros o misiones diplomáticas deben presentar los recaudos generales junto con la siguiente documentación oficial:

Constancia de residencia.

Oficio de exoneración de impuestos del SENIAT.

Franquicia y facilidad diplomática otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube