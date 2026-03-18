Proponen racionamiento eléctrico para Nueva York: está es la propuesta para edificios y estadios

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Una nueva iniciativa legislativa en Albany, denominada Ley de Protección de los Cielos Oscuros, plantea cambios estructurales en la forma en que el estado de Nueva York utiliza la luz artificial durante la noche.

La propuesta, que forma parte de la Ley de Conservación Ambiental, tiene como objetivo principal la preservación del cielo nocturno y la mitigación de los efectos negativos de la contaminación lumínica en aves migratorias y otros ecosistemas locales.

Restricciones horarias y técnicas

La normativa establece que las instalaciones recreativas al aire libre, tales como estadios, arenas y anfiteatros, tanto públicos como privados, deberán apagar su iluminación entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m., salvo en casos donde se estén llevando a cabo eventos específicos.

Además, para el año 2028, se requerirá que todas las luminarias exteriores en edificios residenciales, comerciales e industriales cuenten con un sistema de "blindaje". Este mecanismo asegura que los rayos de luz se proyecten exclusivamente hacia el suelo, evitando la dispersión multidireccional que afecta la visibilidad del firmamento y confunde a las especies animales.

Excepciones y dispositivos automáticos

El proyecto contempla el uso de sensores de movimiento y dispositivos de desconexión automática para aquellas luces que no cumplan con el blindaje total, siempre que su activación no supere los quince minutos.

No obstante, la ley identifica sectores exentos debido a su naturaleza económica o de seguridad. Áreas con zonificación específica, como Times Square, mantendrán su iluminación habitual.

Asimismo, los sistemas de navegación aeroportuaria, la señalización en autopistas federales y las luminarias de importancia histórica o cultural no estarán sujetas a estas restricciones para garantizar la seguridad operativa y el patrimonio del estado.

Brad Hoylman-Sigal, Presidente del Condado de Manhattan y promotor del proyecto, declaro:

"Buscamos modificar la Ley de Conservación Ambiental con el propósito de regular la iluminación exterior nocturna para preservar y realzar los cielos oscuros del estado"

Impacto en el consumo y facturación eléctrica

La implementación de luminarias blindadas permitirá una reducción significativa en la potencia necesaria para iluminar áreas exteriores. Al dirigir la luz de forma eficiente hacia abajo, el uso de bombillas de alta potencia (como las de 150 vatios) podrá ser sustituido por dispositivos LED de bajo consumo, de entre 15 y 25 vatios, lo que representa un ahorro energético de hasta el 80% por cada punto de luz.

Este cambio técnico impactará directamente en las facturas de consumo eléctrico de los ciudadanos, reduciendo los costos operativos en hogares y comercios. Asimismo, el apagado de instalaciones masivas durante la madrugada disminuirá la demanda general sobre la red eléctrica, lo que contribuye a estabilizar los cargos por servicios públicos y las metas estatales de reducción de la huella de carbono.

Tipo de luz Consumo actual (Promedio) Consumo con Ley Cielos Oscuros Ahorro estimado Reflector exterior 150W - 300W 25W - 50W (LED Blindado) 80% Luz de seguridad 100W (Incandescente) 10W - 15W (LED) 90% Estadios/Arenas 1.500W por foco 0W (Apagado 11pm-5am) 100% (en ese horario)

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