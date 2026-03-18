Triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol traspasa fronteras: así lo celebran los detenidos por el ICE

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La reciente victoria de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras vencer a Estados Unidos en una histórica final este 17 de marzo, generó una ola de fervor nacional que traspasó las fronteras y las barreras de los centros de detención migratoria.

Mientras el país celebra su primer título mundial en esta disciplina, cientos de venezolanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vivieron el triunfo como un respiro emocional frente a la incertidumbre de sus procesos legales.

Para estos ciudadanos, el éxito deportivo representa un recordatorio de su identidad y una conexión con su tierra, transformando por instantes la dura rutina del confinamiento en una celebración de orgullo patrio según detalla Zuldallas.

Contexto político.

Este alivio anímico ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias durante el primer trimestre de 2026, donde la población detenida por ICE ha alcanzado cifras récord que superan los 68,000 internos.

Según informes recientes de organizaciones como Amnistía Internacional y datos de la administración actual, una parte significativa de los arrestos afecta a venezolanos que han quedado en un limbo jurídico tras la expiración de las designaciones del TPS y el incremento de operativos de control en estados como Florida y Texas.

Es importante destacar que, pese a la presión de las deportaciones, la victoria en el diamante de Miami ha servido como un catalizador de esperanza para quienes enfrentan la posibilidad de ser removidos del país.

Medidas

Expertos legales advierten que las nuevas directrices de 2026 han limitado el acceso a fianzas para aquellos que ingresaron bajo programas de parole, lo que prolonga la estancia de los migrantes en estos centros.

No obstante, la hazaña de la selección venezolana logra derribar los muros del aislamiento, uniendo a la diáspora en un solo sentimiento de pertenencia.

Esta conexión cultural demuestra que, más allá de la situación administrativa, el vínculo con su país permanece intacto para quienes hoy esperan una resolución a su futuro en territorio estadounidense.

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