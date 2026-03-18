ICE arresta a un padre frente a la escuela de sus hijos en Nueva Jersey: aquí la historia de esta familia

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El sistema migratorio de Estados Unidos (EEUU) enfrenta duras críticas por la naturaleza de sus recientes procedimientos de captura en comunidades residenciales. Diversas familias trabajadoras reportan un sentimiento de inseguridad constante al realizar actividades cotidianas como llevar a los niños a sus clases.

La ausencia de los progenitores en el núcleo familiar genera vacíos inmediatos que afectan el rendimiento escolar y la salud mental de los menores. En muchos casos, los detenidos actúan como el único sustento financiero del hogar, lo que deja a las esposas e hijos en una situación de indigencia.

La cadena Univision confirma que ICE detuvo a un padre tras dejar a sus hijos en la escuela en Nueva Jersey el pasado 30 de enero en la localidad de Rahway. Según el medio, fue identificado como Gerardo Postigo, de 54 años.

¿Cómo afecta esta detención a la familia de Nueva Jersey?

La esposa del detenido, Liliana Quispe, afirma que sus hijos lloran diariamente y esperan con desesperación el regreso de su figura paterna. La detención ocurrió minutos después de que Postigo se despidiera de sus niños frente al plantel educativo, un acto que cambió la vida de la familia para siempre.

La hija mayor recibió la noticia mediante una llamada telefónica donde su padre alcanzó a decir: “me agarró el ICE” antes de ser incomunicado. Desde ese momento, la familia solo mantiene contacto a través de videollamadas, medio por el cual celebraron el sexto cumpleaños de la hija menor.

El impacto económico resulta devastador debido a que Postigo trabajaba de manera constante y cumplía con el pago de sus impuestos en el estado. Sin ingresos, la madre de familia confiesa que no cuenta con recursos para costear terapia psicológica para sus hijos ni para cubrir los gastos legales básicos.

¿Qué opciones legales existen para esta familia en Nueva Jersey?

La familia busca desesperadamente una audiencia de fianza o la presentación de un recurso de habeas corpus para cuestionar la legalidad de la detención. Estos procesos jurídicos implican costos de miles de dólares, una cifra inalcanzable para quienes han perdido su fuente principal de dinero.

Para recaudar fondos, la comunidad organiza la venta de platos típicos como polladas peruanas y difunde campañas de apoyo en redes sociales. La organización Cosecha brinda orientación legal y tarjetas de víveres para ayudar a que la familia resista durante este periodo de incertidumbre judicial.

Astrid Postigo, hija mayor del afectado, califica la situación como injusta y señala que a su padre lo tratan como a un criminal pese a ser solicitante de asilo. La falta de defensa pública garantizada en casos migratorios obliga a las familias a depender enteramente de la caridad y el esfuerzo comunitario.

¿Cuál es son las cifras actuales de detenciones en Nueva Jersey?

Datos recientes de la organización TRAC indican que en febrero de 2026 había unas 68.000 personas bajo la custodia de la agencia migratoria. El reporte subraya que más del 73 % de los detenidos no posee condenas penales ni antecedentes de peligro para la seguridad pública.

Los operativos fuera de las cárceles locales han aumentado, con arrestos documentados en barrios residenciales y áreas cercanas a edificios públicos. Los activistas advierten que estas tácticas siembran el miedo entre los solicitantes de asilo que intentan regularizar su estatus de forma pacífica.

La esperanza de la familia Postigo radica ahora en una posible liberación bajo fianza o por razones humanitarias dictadas por un juez federal. Mientras tanto, Liliana Quispe intenta consolar a sus hijos con la promesa de que su padre regresará pronto a casa para jugar fútbol con ellos.

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