EEUU otorga nuevas licencias petroleras a Pdvsa: Departamento del Tesoro aclara las restricciones

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El Departamento del Tesoro de EEUU, anunció este miércoles la emisión de una licencia general que permite realizar transacciones relacionadas con el sector energético en Venezuela.

A través de su cuenta de X, se informó que la medida busca reabrir y restaurar la industria petrolera del país mediante una alianza estratégica, permitiendo que empresas estadounidenses y de otras naciones participen en la compra y comercialización de crudo venezolano.

Restricciones de la nueva licencia de EEUU

Aunque se permite la comercialización, el gobierno estadounidense estableció reglas claras para el manejo del dinero. Los pagos por la compra de petróleo no se entregarán directamente al gobierno venezolano, sino que deberán depositarse en cuentas controladas por los EEUU.

Además, la nueva licencia prohíbe terminantemente cualquier tipo de negocio o transacción que involucre a Rusia, Irán o China. Asimismo, queda prohibido el uso de oro o criptomonedas como método de pago.

Medidas para bajar costos de transporte

Como parte de este plan, Washington también suspendió temporalmente las normas que limitan el transporte de carga entre sus propios puertos. Esta acción tiene como fin reducir los costos de envío y agilizar la llegada de energía a los consumidores finales.

Se espera que, al facilitar el movimiento marítimo, el suministro de combustible sea más eficiente y económico durante la crisis actual.

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