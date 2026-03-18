Pronóstico del tiempo en el Norte de Texas: ¿Cuándo llegará el calor de 80 grados?

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Los residentes del Norte de Texas se preparan para un cambio notable en el clima en los próximos días.

Después de un comienzo de año lleno de variaciones, la región está entrando en un periodo de estabilidad atmosférica, donde la lluvia brillará por su ausencia y las temperaturas irán en aumento.

Según el último informe de Telemundo 39, el termómetro ya está alcanzando los altos 70 grados, lo que nos da un adelanto de un fin de semana con un toque primaveral.

Condiciones actuales en el Norte de Texas: cielos despejados y calor moderado

Desde las primeras horas del día, el sol ha tomado el control en ciudades de Texas como Dallas, Fort Worth y Denton.

La autoridad meteorológica de Telemundo Dallas ha confirmado que un sistema de alta presión está manteniendo a raya las probabilidades de lluvia, permitiendo que el sol calienta la superficie de manera efectiva.

Además, los vientos del sur están trayendo aire más cálido y seco hacia el área metropolitana.

En este momento, las temperaturas ya oscilan entre los 75 y 78 grados Fahrenheit. Este aumento en el calor está reemplazando el ambiente fresco de días pasados, lo que significa que los texanos tendrán que guardar sus abrigos pesados.

Los meteorólogos indican que este patrón de cielos despejados se mantendrá, sin ninguna amenaza de tormentas a la vista para el norte del estado.

Pronóstico para el fin de semana: ¿Llegaremos a los 80 en el Norte de Texas?

El pronóstico extendido de Telemundo 39 nos dice que el calor alcanzará su punto máximo entre el sábado y el domingo.

Para el sábado, los meteorólogos esperan que las temperaturas se acerquen a los 80 grados en varios condados.

El domingo no se quedará atrás; con cielos mayormente soleados y vientos moderados, será un día perfecto para disfrutar al aire libre.

A pesar del calor durante el día, las autoridades aconsejan tener cuidado por la noche y en las primeras horas de la mañana, ya que las temperaturas pueden bajar rápidamente a los 50 grados debido a la baja humedad.

Sin embargo, no se anticipa la llegada de frentes fríos significativos en el corto plazo.

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