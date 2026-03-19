Finanzas

Reportan que el Banco de Venezuela está aumentando sus TDC este 19 de marzo: detalles

Se presume que la asignación es paulatina

Por Maria Isabel Rangel
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 10:09 am
Reportan que el Banco de Venezuela está aumentando sus TDC este 19 de marzo: detalles
referencial

Usuarios de Banco de Venezuela reportan un aumento el límite de sus tarjetas de crédito (TDC). 

Se presume que la asignación es paulatina porque lo que se verá reflejado para los clientes en los próximos días.

¿Cuál fue el aumento de las TDC de Banco de Venezuela?

De acuerdo a lo informado por cibernautas en redes sociales como X, el aumento fue hasta 89.500 bs y otros montos, dependiendo del cliente. 

Se espera una pronta confirmación por parte del ente bancario.

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