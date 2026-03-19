¿Por qué Miami le gana a la obesidad? El nuevo ranking que sitúa a la 'Ciudad del Sol' lejos de la crisis de salud

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Mientras el 42% de los adultos en Estados Unidos lucha contra la obesidad, una ciudad del sur de Florida parece estar nadando a contracorriente, reportó 305inside en su sitio web.

Según el prestigioso informe 2026 de WalletHub, Miami logró mantenerse fuera de las zonas críticas de salud pública, ubicándose en la posición 88 de 100 áreas metropolitanas analizadas.

En un país donde el impacto económico de la obesidad supera los 190 mil millones de dólares anuales, el estilo de vida activo de la "Ciudad del Sol" marca una diferencia estadística rotunda frente al "Cinturón de la Obesidad" en el sur profundo de la nación.

El sur de Florida vs. el sur profundo

El estudio, publicado en el marco del Mes Nacional de la Nutrición, analizó 19 métricas clave.

Los resultados muestran una brecha geográfica clara: las ciudades con mayores niveles de obesidad se concentran en Arkansas, Texas y Mississippi, con Little Rock y McAllen encabezando la lista.

En contraste, las ciudades de Florida muestran números mucho más saludables: Orlando (51), Jacksonville (61) y Tampa (62) están en la mitad de la tabla, mientras que Miami (88) destaca en el último cuartil del ranking.

¿Qué hace a Miami diferente?

No es solo una cuestión de estética en South Beach.

Los expertos señalan que el factor determinante es la cultura del bienestar.

Miami combina tres elementos que juegan a su favor:

Permite actividad física al aire libre los 365 días del año.

La proliferación de gimnasios al aire libre y el nuevo plan de ciclovías en zonas como Brickell y South Pointe.

Una mayor oferta de opciones saludables en comparación con los llamados "desiertos alimentarios" del centro del país.

El ranking de WalletHub no se limita a la balanza. La evaluación pondera tres dimensiones fundamentales:

Obesidad y sobrepeso (60%): Prevalencia directa en la población. Consecuencias en la salud (25%): Tasas de diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas. Entorno y dieta (15%): Acceso a parques, frutas, verduras y centros recreativos.

Aunque Miami no figura en el "Top 20" de riesgo, las autoridades locales enfatizan la importancia de no relajarse y seguir promoviendo políticas de salud preventiva para mantener estos indicadores positivos en los próximos años.

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