Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este viernes 20 de marzo

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El viernes 20 de marzo de 2026, diversas organizaciones sociales desplegarán operativos para la entrega de alimentos gratuitos en distintas localidades de Florida.

Estas actividades están diseñadas para asistir a la población local mediante puntos de distribución estratégica, donde se entregarán productos de primera necesidad hasta agotar la existencia disponible en cada sede.

Distribución en el Condado de Hardee

El operativo en Bowling Green iniciará a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta las 12:30 p. m. La actividad es organizada por el Caring People Recovery Center (Centro de Recuperación para Personas Compasivas).

Ubicación para colocar en tu GPS: 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834.

Acceso en vehículo:

Si conduces desde el Norte (Wauchula / Zolfo Springs): Conduce hacia el sur por la US-17 S. Al entrar a Bowling Green, gira a la derecha en Doyle Parker Ave. El destino estará ubicado a tu derecha.

Si conduces desde el Sur (Bartow / Fort Meade): Conduce hacia el norte por la US-17 N. Gira a la izquierda en Doyle Parker Ave.

Es obligatorio contar con la maleta del auto desocupada para la carga de los suministros.

Si vas a la actividad en autobús: puedes utilizar las rutas locales que conectan con la US-17. Al bajar en la parada más cercana, se debe caminar aproximadamente 10 minutos hacia el centro de distribución. Se recomienda llevar un carrito con ruedas o maleta resistente para el traslado de los enseres.

Operativo en el Condado de Pinellas

En St. Petersburg, la jornada tendrá lugar en la Iglesia Bautista Misionera Progresista Monte Sion, bajo la organización de Feeding Tampa Bay, en el horario de 12:00 p. m. a 1:30 p. m.

Ubicación para tu GPS: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712.

Acceso en vehículo:

Si conduces desde el norte (Tampa/Clearwater): Dirígete hacia el sur por la I-275 S. Toma la salida 22 hacia I-175 E. Continúa por la I-175 y toma la salida hacia la 9th St S / MLK Jr St S. Gira a la derecha en la 9th St S y luego a la derecha en la 9th Ave S hasta llegar a la 20th St S, donde girarás a la izquierda.

Si conduces desde el sur (Bradenton/Sarasota): Toma la I-275 N cruzando el puente Sunshine Skyway. Toma la salida 21 hacia la 31st St S. Gira a la derecha en la 31st St S y luego a la izquierda en la 9th Ave S. Finalmente, gira a la derecha en la 20th St S.

Los conductores deben mantener el maletero vacío para facilitar la recepción de los productos sin descender del automóvil.

Si vas a la actividad en autobús: Se sugiere utilizar la línea 11 o 20 de la red de transporte local. Tras descender del bus, el trayecto a pie es de aproximadamente 3 a 5 minutos. Es necesario portar un carrito manual o maleta para cargar los artículos.

Jornada en el Condado de Polk

El Centro de Servicios Comunitarios Mulberry, con el patrocinio de United Way, cerrará las actividades del día con una entrega programada de 2:00 p. m. a 3:30 p. m.

Ubicación GPS: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860.

Acceso en vehículo:

Si conduces desde el norte (Lakeland): Conduce hacia el sur por la FL-37 S (S Florida Ave). Al llegar a Mulberry, gira a la derecha en W Canal St y luego a la izquierda en SW 2nd Ave. El destino estará a tu izquierda.

Si conduces desde el este (Bartow): Toma la FL-60 W (E Canal St) en dirección a Mulberry. Gira a la izquierda en FL-37 S y luego a la derecha en SW 2nd Ave.

El personal cargará los insumos directamente en la maleta del vehículo, la cual debe estar despejada.

Si vas a la actividad en autobús: Se recomienda tomar las rutas que circulan por la SR-37 o la SR-60 con transbordo hacia las paradas cercanas al centro comunitario. El tramo de caminata es de unos 600 metros. Se requiere el uso de carritos con ruedas para transportar los víveres de forma segura.

Recomendaciones generales para los asistentes

Para asegurar la recepción de los beneficios, se aconseja llegar a los puntos de distribución al menos 45 minutos antes de la hora de apertura. Las entregas se realizan siguiendo el orden de llegada en la fila. Es importante portar una identificación que acredite la residencia en el condado correspondiente y llevar hidratación, ya que las esperas se realizan en áreas exteriores.

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