USCIS reactiva trámites migratorios suspendidos: conoce quienes son los beneficiarios

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El sistema de inmigración en Estados Unidos (EEUU) muestra señales de apertura tras meses de parálisis en diversas categorías de visados. Miles de expedientes que permanecían en pausa dentro de las oficinas de servicios migratorios reciben finalmente una respuesta por parte de las autoridades.

Esta reactivación beneficia directamente a las familias que esperan por años la oportunidad de reencontrarse en territorio norteamericano. El cambio de política administrativa sugiere una estrategia para descongestionar el acumulado de casos pendientes que afecta la estabilidad de los residentes legales.

Informes jurídicos confirman las peticiones migratorias que volvieron a ser permitidas en EEUU bajo criterios específicos de prioridad ciudadana. Yesenia Cona, abogada especializa en migración, detalla que los formularios I-130 para esposos de ciudadanos y las visas K-1 de prometidos ya reciben fechas para entrevistas oficiales.

¿Qué formularios volvieron a ser permitidos en EEUU?

La medida se enfoca principalmente en el formulario I-130, utilizado por ciudadanos americanos para peticionar a sus familiares directos. Los beneficiarios venezolanos y cubanos, quienes enfrentaban las mayores restricciones, reportan ahora llamadas para asistir a las citas consulares definitivas.

Asimismo, el proceso para la visa de prometido, conocida técnicamente como I-129F o visa K-1, también retoma su actividad normal en el sistema. Este avance representa un alivio para las parejas que mantienen sus proyectos de vida en pausa debido al nudo burocrático previo.

Los expertos legales consideran que este es un buen comienzo, aunque advierten que el levantamiento de la prohibición ocurre de forma paulatina. No todas las solicitudes califican para este desbloqueo inmediato, pues la prioridad absoluta recae sobre los nexos con ciudadanos estadounidenses.

¿Cuál es el futuro de las peticiones migratorias permitidas en EEUU?

Se estima que el levantamiento de las restricciones se extienda a otras categorías de visados de forma gradual durante los próximos meses. Sin embargo, los analistas recomiendan mantener la cautela, ya que el sistema todavía procesa un volumen masivo de aplicaciones retrasadas.

La reactivación de las entrevistas presenciales marca un hito en la normalización de los servicios consulares para los países con crisis migratorias activas. Los abogados de inmigración sugieren preparar la documentación actualizada para evitar nuevas demoras por falta de evidencia o firmas.

Este movimiento institucional refuerza la posición de Estados Unidos como un destino que valora los procesos legales y ordenados de reunificación. La esperanza de obtener la residencia permanente vuelve a ser una realidad tangible para miles de venezolanos que residen en la Unión.

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