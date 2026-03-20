Conatel abre oportunidades: nuevos programas tecnológicos ya tienen inscripción, conócelos

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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió inscripciones para nuevos programas formativos enfocados en áreas tecnológicas, con el objetivo de fortalecer las capacidades profesionales de los venezolanos.

Dicha iniciativa busca responder al avance acelerado de la digitalización y la creciente demanda de talento en el sector.

Los cursos abarcan áreas clave como comunicaciones, fibra óptica, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología 5G, consideradas fundamentales para el desarrollo del ecosistema digital.

Oportunidad para capacitarse en áreas estratégicas

La propuesta formativa de Conatel está dirigida tanto a profesionales como a personas interesadas en iniciarse en el ámbito tecnológico. La intención es brindar herramientas que permitan mejorar el perfil laboral y adaptarse a las exigencias actuales del mercado.

Entre las áreas disponibles destacan:

Comunicaciones

Fibra óptica

Inteligencia artificial

Ciberseguridad

Tecnología 5G

Canales para obtener información

Los interesados pueden acceder a detalles sobre los programas y el proceso de inscripción a través de los canales oficiales de Conatel, incluyendo redes sociales, números telefónicos y su página web.

Conatel refuerza así su compromiso con la capacitación en sectores estratégicos, promoviendo el desarrollo del talento nacional y su integración en la economía digital.

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