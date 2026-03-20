Socorro ISD Expo 2026: ¿Cómo conseguir becas e internados exclusivos en El Paso?

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El Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD) en El Paso, Texas, reafirma su compromiso con el éxito postsecundario de sus alumnos al organizar la edición 2026 de sus becas, internados y emeplos.

Este evento masivo, diseñado específicamente para estudiantes de los últimos años de preparatoria, se perfila como el puente definitivo entre la vida académica y el mundo laboral y profesional en la región fronteriza.

Socorro ISD Expo 2026: un epicentro de oportunidades en El Paso, Texas

La expo no es solo una feria informativa; es un centro de reclutamiento activo. Según fuentes oficiales de Socorro ISD, el evento contará con la participación de 68 empleadores locales y 49 programas universitarios y técnicos.

Empresas icónicas de El Paso, como los El Paso Chihuahuas, City Water Parks, El Paso Live, Chick-fil-A y Charlie Clark Nissan, estarán presentes buscando talento joven para cubrir vacantes de empleos de verano e internados.

Además, la organización El Paso Workforce aceptará solicitudes en el lugar para programas de capacitación y colocación laboral inmediata.

Requisitos para los estudiantes que participan en el Socorro ISD Expo 2026 de El Paso, Texas

El distrito invita a los estudiantes de 10.º, 11.º y 12.º grado (sophomores, juniors y seniors) a aprovechar esta increíble oportunidad.

Según el portal oficial de SISD College and Career Events, los interesados deben tener en cuenta lo siguiente:

Vestimenta: Se sugiere asistir con ropa profesional, así que vístete para impresionar

Material: Es esencial llevar copias actualizadas de tu currículum.

Actitud: Los estudiantes deben estar listos para realizar entrevistas en el momento con socios de la industria y reclutadores militares.

Coordenadas del evento y registro

La cita es el lunes 23 de marzo de 2026, en un horario de 12:30 p.m. a 3:30 p.m. La sede elegida son los gimnasios de la Montwood High School, ubicada en 12000 Montwood Dr.

Para asegurar su lugar y agilizar el proceso de entrada, los estudiantes pueden registrarse previamente a través del portal oficial del distrito en sisd.net/ccje.

Los empleadores que deseen participar también pueden inscribirse en la misma plataforma bajo la sección de "Business & Industry registration".

Conexión del Socorro ISD Expo 2026 en EL Paso con programas CTE

Este evento reúne los esfuerzos de los programas de Educación de Carreras y Tecnología (CTE) del distrito.

Según la oficina de Educación Profesional y Técnica Avanzada de SISD, la expo brinda a los estudiantes que ya han conseguido certificaciones industriales en sus preparatorias la oportunidad de conectarse directamente con las necesidades de personal de las empresas locales, asegurando así una transición sin problemas hacia una carrera profesional bien remunerada.

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