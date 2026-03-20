Suspensión del impuesto a la gasolina en Georgia 2026: cuánto ahorrarás y lo que debes saber sobre el reembolso

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En una respuesta urgente al vertiginoso aumento de los precios del combustible, la legislatura de Georgia, Estados Unidos (EEUU), ha dado luz verde a una medida que promete un respiro financiero para millones de familias en el estado.

Resulta que el Senado estatal aprobó por unanimidad la suspensión del impuesto a la gasolina, siguiendo los pasos de la Cámara de Representantes.

Una medida de emergencia ante la crisis global

El proyecto de ley HB 1199, que inicialmente era un trámite rutinario para ajustar el código tributario estatal, se convirtió en la tabla de salvación para los conductores tras añadirse una enmienda de último minuto.

La decisión surge como respuesta directa a la inestabilidad en el mercado petrolero causada por el conflicto bélico en Irán, que ha afectado el tránsito por el Estrecho de Ormuz, punto por donde circula el 20% del petróleo mundial.

Destacado: Solo en el último mes, el precio promedio del galón en Georgia saltó de $2.71 a más de $3.73, un incremento que golpea con fuerza a los trabajadores que dependen de sus vehículos diariamente.

¿Cuánto dinero ahorrarás en la gasolinera?

La suspensión elimina temporalmente el cobro del impuesto estatal por un periodo de 60 días. Aquí te detallamos el ahorro directo por galón:

Tipo de Combustible Impuesto Estatal Actual Ahorro estimado por galón Gasolina Regular 33.3 centavos $0.33 Diesel 37.3 centavos $0.37

Nota importante: El gobernador Brian Kemp ha confirmado a través de sus canales oficiales que firmará la ley este viernes 20 de marzo. El alivio no será instantáneo en todas las estaciones; debido a que el impuesto se cobra a nivel de distribuidor, los precios podrían tardar un par de días en reflejar la baja mientras se renueva el inventario de combustible en las bombas.

Un historial de apoyo al bolsillo

No es la primera vez que el gobernador Kemp utiliza esta herramienta para combatir la inflación o crisis externas. Con esta firma, sumará cuatro intervenciones significativas:

2022: Por el conflicto en Ucrania.

Por el conflicto en Ucrania. 2023: Debido a los altos niveles de inflación.

Debido a los altos niveles de inflación. 2024: Tras el paso del Huracán Helene.

Tras el paso del Huracán Helene. 2026 (Actual): Por la crisis energética derivada de la guerra en Irán.

Impacto en el transporte público: Se espera que la reducción también ayude a mitigar posibles aumentos en las tarifas de servicios de transporte y logística que utilizan diesel.

Esta medida representará un costo de aproximadamente $200 millones mensuales para el estado, dinero que dejará de percibir el gobierno pero que se mantendrá directamente en los bolsillos de los consumidores.

Ayudas adicionales: Junto con esta medida, el Senado de Georgia también aprobó un reembolso de impuestos único de entre $250 y $500 para los contribuyentes, buscando fortalecer la economía doméstica ante la crisis actual.

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