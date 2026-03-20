Suspensión del impuesto a la gasolina en Georgia 2026: cuánto ahorrarás y lo que debes saber sobre el reembolso

En una respuesta urgente al vertiginoso aumento de los precios del combustible, la legislatura de Georgia, Estados Unidos (EEUU), ha dado luz verde a una medida que promete un respiro financiero para millones de familias en el estado.
Resulta que el Senado estatal aprobó por unanimidad la suspensión del impuesto a la gasolina, siguiendo los pasos de la Cámara de Representantes.
Una medida de emergencia ante la crisis global
El proyecto de ley HB 1199, que inicialmente era un trámite rutinario para ajustar el código tributario estatal, se convirtió en la tabla de salvación para los conductores tras añadirse una enmienda de último minuto.
La decisión surge como respuesta directa a la inestabilidad en el mercado petrolero causada por el conflicto bélico en Irán, que ha afectado el tránsito por el Estrecho de Ormuz, punto por donde circula el 20% del petróleo mundial.
¿Cuánto dinero ahorrarás en la gasolinera?
La suspensión elimina temporalmente el cobro del impuesto estatal por un periodo de 60 días. Aquí te detallamos el ahorro directo por galón:
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Tipo de Combustible
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Impuesto Estatal Actual
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Ahorro estimado por galón
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Gasolina Regular
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33.3 centavos
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$0.33
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Diesel
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37.3 centavos
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$0.37
Un historial de apoyo al bolsillo
No es la primera vez que el gobernador Kemp utiliza esta herramienta para combatir la inflación o crisis externas. Con esta firma, sumará cuatro intervenciones significativas:
- 2022: Por el conflicto en Ucrania.
- 2023: Debido a los altos niveles de inflación.
- 2024: Tras el paso del Huracán Helene.
- 2026 (Actual): Por la crisis energética derivada de la guerra en Irán.
Esta medida representará un costo de aproximadamente $200 millones mensuales para el estado, dinero que dejará de percibir el gobierno pero que se mantendrá directamente en los bolsillos de los consumidores.
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