¿Tienes este ibuprofeno en casa? Identifica los lotes retirados en EEUU

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) emitió una alerta nacional tras el retiro voluntario de casi 90,000 frascos de ibuprofeno infantil.

La medida, iniciada por Strides Pharma Inc. y clasificada formalmente este 16 de marzo de 2026, responde a reportes alarmantes sobre la presencia de una "masa gelatinosa y partículas negras" dentro de la suspensión líquida.

El medicamento, utilizado comúnmente para tratar la fiebre y el dolor en menores, fue distribuido en todo el país, lo que ha generado un llamado urgente a los padres para verificar los envases en sus hogares, según lo reportado por medios locales.

Lotes afectados: ¿Cómo identificarlos?

La retirada se centra específicamente en la Suspensión Oral de Ibuprofeno para Niños USP (100 mg por 5 ml) en presentaciones de 120 ml (4 oz), precisa msn en su sitio web.

Si tienes este medicamento, debes buscar la siguiente información en la etiqueta:

Fabricante: Strides Pharma Inc. (para Taro Pharmaceuticals USA).

Números de lote: 7261973A y 7261974A.

Código NDC: 51672-5321-8.

Fecha de caducidad: 31 de enero de 2027.

El motivo de la alerta: Sustancias extrañas

La investigación comenzó tras múltiples quejas de consumidores que detectaron contaminación física en el producto.

La presencia de sedimentos negros y texturas gelatinosas inusuales llevó a la FDA a catalogar el retiro como Clase II.

Según la agencia, esto significa que el uso del fármaco podría causar consecuencias adversas para la salud, aunque generalmente temporales o reversibles médicamente.

Riesgos para los pacientes pediátricos

Dado que el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) de uso diario en pediatría (bajo marcas conocidas como Motrin o Advil), la contaminación representa un riesgo de ingestión de materiales desconocidos que podrían irritar el tracto digestivo o causar reacciones imprevistas en niños.

Las autoridades recomiendan suspender su uso de inmediato si el frasco pertenece a los lotes mencionados.

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