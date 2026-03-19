Guerra por el agua en Georgia: Social Circle corta el suministro al nuevo megacentro de ICE

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La ciudad de Social Circle, Georgia, tomó una medida drástica para frenar la construcción de un "megacentro" de detención del ICE: cortar el suministro de agua y colocar un candado físico en el contador de la propiedad.

La disputa no es solo política, sino una cuestión de supervivencia de infraestructura para una comunidad de apenas 5.000 habitantes que se ve amenazada por un proyecto que duplicaría su población de la noche a la mañana.

El colapso de la infraestructura: números que no cuadran

El administrador de la ciudad, Eric Taylor, ha sido contundente: Social Circle simplemente no tiene la capacidad técnica para dar servicio a las instalaciones proyectadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Recurso / Capacidad Límite de Social Circle Demanda Estimada del Megacentro Extracción de Agua (Río) 1,000,000 galones / día Excede el límite municipal Tratamiento de Aguas Negras 660,000 galones / día Planta ya a plena capacidad Población Proyectada 5,000 residentes actuales +12,500 personas (detenidos y staff)

“El cierre se mantendrá hasta que ICE detalle cómo se prestarán los servicios sin exceder nuestra limitada capacidad”, sentenció Taylor en un comunicado a la emisora pública de Georgia.

El Proyecto: un "pueblo dentro de un almacén"

El DHS planea utilizar un enorme almacén en Hightower Trail para albergar hasta 10,000 migrantes y 2,500 empleados. Las instalaciones, diseñadas como un centro de procesamiento masivo, incluyen:

Áreas de espera y dormitorios.

Gimnasios y espacios recreativos.

Cafeterías y un campo de tiro para el personal.

Ubicación crítica: El sitio se encuentra a tan solo una milla de la escuela primaria local, lo que ha encendido las alarmas entre los padres de familia.

Cronograma y respuesta federal

A pesar del bloqueo de agua, el Departamento de Seguridad Nacional mantiene su intención de inaugurar el centro entre mayo y junio de 2026.

El DHS argumenta que los detenidos tendrán una estancia promedio de 60 días antes de ser deportados o trasladados, y asegura que el proyecto no tendrá "ningún efecto adverso" en la comunidad.

Sin embargo, la ciudad de Social Circle sostiene que el análisis del propio DHS indica una necesidad diaria de servicios básicos que la ciudad no puede suministrar legal ni físicamente bajo sus permisos actuales.

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