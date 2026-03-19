Mordió a funcionario del ICE durante su detención: sentencian a venezolano en California

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Autoridades de una corte federal en San Diego sentenciaron a un inmigrante venezolano, acusado de agredir a un agente federal de Inmigración (ICE) durante su arresto. El caso se hizo viral luego de que se difundiera una imagen en internet con la herida que sufrió el funcionario, tras ser mordido por el detenido.

De acuerdo con el reporte de del medio local KSDY, el hombre quedó identificado como Robert Antonio Bastardo Llovera. Se pudo conocer que el implicado se encontraba en Estados Unidos sin estatus migratorio legal.

Condenan a venezolano que moridó a agente del ICE

Tras su presentación ante el tribunal, las autoridades lo condenaron a ocho meses y dos días de prisión.

De acuerdo con documentos judiciales, los hechos ocurrieron el 15 de julio del año pasado. Agentes del ICE detuvieron al migrante cerca de Mission Bay por una violación migratoria, de acuerdo con los documentos judiciales.

Durante el arresto, Bastardo se resistió a ir con los agentes por más de cinco minutos, el forcejeo terminó cuando el venezolano mordió al agente en el antebrazo.

Finalmente, tras varios meses de detención, el venezolano se declaró culpable por lo ocurrido el pasado 3 de marzo de este año.

Tenía orden de deportación

Las autoridades informaron que el inmigrante ya contaba con una orden de deportación, la cual fue emitida el 10 de junio de 2025, luego de que no se presentara a una audiencia ante un juez de inmigración.

El fiscal federal Adam Gordon señaló que este tipo de conductas no serán toleradas. Además, subrayó que se priorizará la protección de los agentes federales.

Por su parte, autoridades de seguridad reiteraron que cualquier agresión contra oficiales durante operativos será perseguida legalmente.

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