Venezolanos detenidos por extorsión revelan cómo operan las bandas criminales: esto dijeron durante su interrogatorio

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Autoridades avanzan en la investigación de una banda criminal, tras la detención de dos hombres venezolanos, quienes están acusados por extorsión contra empresas de transporte.

Los delincuentes, quienes resultaron detenidos hace pocos días, revelaron que la organización criminal a la que pertenecen utilizaría nombres distintos para cobrar cupos extorsivos más de una vez a los transportistas.

Venezolanos revelan modus operandi de los criminales

De acuerdo con el reporte del noticiero Buenos Días Perú, los venezolanos serían integrantes de la banda “Los Mexicanos”, la cual también se hace llamar “La Federación”. Según los agentes de seguridad peruanos, los delincuentes se identifican como miembros de esas agrupaciones para cobrar cupos dobles a las empresas.

Luego de su captura, los acusados también revelaron información de suma importancia a la policía. Se conoció que los delincuentes habrían revelado que la organización criminal tendría a cómplices infiltrados en las empresas de transporte, y que estos serían los encargados de informar permanentemente sobre el ingreso de dinero de las unidades, así como quiénes serían los dirigentes que se oponen a pagar cupos.

Además, la pareja de detenidos aseveró que el jefe de la organización criminal vivió en la ciudad de Lima durante varios meses, tiempo durante el cual trabajo en distintas empresas de transporte, en ese periodo, adquirió conocimientos sobre el sistema de trabajo de los conductores.

Continúan las investigaciones

Los delincuentes, que ahora son parte clave de la investigación, quedaron detenidos tras un paciente seguimiento. Las autoridades continúan con los interrogatorios y no se descarta que realicen más revelaciones importantes.

El presunto cabecilla de la red criminal se encontraría fuera del territorio peruano.

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