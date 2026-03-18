Abusó de su hija y la embarazó: buscan al responsable de la aberrante agresión

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Autoridades de Carabobo están tras la pista de un hombre, quien está acusado como presunto responsable del abuso sexual contra su hija, una menor de 14 años de edad.

El incidente se registró en el municipio Los Guayos y causó conmoción entre la población, que se mantiene en alerta para lograr la captura del agresor.

Identifican al presunto agresor

El acusado sería un hombre identificado como Adelso Jesús Ariza Leal, de 33 años de edad, quien, de acuerdo con el reporte de Notitarde, se dio a la fuga luego de que se descubrieran sus aberrantes acciones contra la adolescente.

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, el hombre, padre de la víctima, habría abusado constantemente de la jovencita. El hecho ocurrió en el sector Ali Primera, parroquia y municipio Los Guayos, Carabobo.

Madre de la víctima denuncia la aberrante agresión

La madre de la menor sería quien acudió ante las autoridades policiales para interponer la denuncia correspondiente, tras descubrir lo ocurrido.

Luego de recibir la denuncia, las autoridades iniciaron las averiguaciones respectivas sobre el caso.

Al realizarle los exámenes médicos a la presunta víctima, se determinó que la menor se encuentra embarazada. Aparentemente, el hombre abusaba de su hija desde hacía un tiempo.

Las autoridades trabajan para dar con lograr la captura dl supuesto agresor. Asimismo, se pudo conocer que la madre de la menor se encuentra detenida mientras realizan las investigaciones del caso.

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