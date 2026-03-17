Cicpc captura a extorsionadores de comerciantes: exigían pagos semanales en dólares para "dejar trabajar"

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Tras un trabajo de inteligencia, funcionarios de la Delegación Municipal Ciudad Bolívar del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la captura de dos peligrosos delincuentes pertenecientes a la banda delictiva "Moma".

Los aprehendidos mantenían bajo amenaza de muerte a los comerciantes de la parroquia Agua Salada, en el municipio Angostura del Orinoco, exigiéndoles el pago de "vacunas" en moneda extranjera a cambio de permitirles operar sus negocios sin represalias.

Cobro de vacunas en divisas

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, precisó el modus operandi de los detenidos, identificados como Carlos Enrique Ramírez Avilez (32) y Reixon Rafael Oca Bustamante (21).

De acuerdo con las pesquisas, formaban parte de un brazo operativo que visitaba establecimientos comerciales de manera sistemática.

El grupo exigía pagos semanales en dólares, generando un clima de zozobra y asfixia económica entre los pequeños y medianos empresarios de la zona.

Rico detalló que aún se encuentran tras la pista del cabecilla de la organización, Fran Yomatsi Gudiño Pérez (35), alias "Moma", y otros dos hombres que participaron en los actos delictivos.

El cuerpo detectivesco ha intensificado la búsqueda en el estado Bolívar para dar con el paradero de estos tres sujetos restantes.

Durante el procedimiento de aprehensión, los funcionarios lograron recuperar y decomisar elementos clave utilizados para cometer las extorsiones: Una motocicleta Empire Horse (placa AI0K06T), empleada para los traslados a los comercios, dos armas de fuego con sus respectivas municiones, una suma de efectivo en divisas, presuntamente proveniente del cobro de las últimas extorsiones realizadas.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición del Ministerio Público, donde enfrentarán cargos por extorsión agravada, agavillamiento y porte ilícito de armas.

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