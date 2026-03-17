Incendio en rascacielos de Manhattan: alerta especial por riesgo durante desfile del Día San Patricio

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Un fuerte incendio se registró en horas de la mañana de este martes en un rascacielos de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, y causó alarma entre los ciudadanos y autoridades locales.

Varias unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York acudieron rápidamente a las inmediaciones de la terraza, entre la Quinta Avenida y la avenida Madison, en el barrio de Midtown para atender la emergencia, informó el medio Fox News.

Incendio en rascacielos de Manhattan

Autoridades emitieron una alerta especial sobre el incendio, la cual indicaba que la gente debía esperar retrasos en el tráfico, cierres de calles, interrupciones en el transporte público y personal de emergencia en la zona.

Según los primeros reportes, el incendio se originó debido a fallas en el sistema de climatización del edificio. Además, se conoció que, debido a la intensidad de las llamas, se requiere una operación con la presencia de varias unidades de emergencias.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron heridos.

Fuego a pocos metros del desfile de San Patricio

El fuego se originó en los pisos altos del edificio, a pocos metros de la calle donde se celebra el tradicional desfile del Día de San Patricio, en el cual, según CBS, más de dos millones de personas se reunirán.

El tradicional evento implica un amplio operativo de seguridad, cortes masivos de tránsito y desvíos que afectan a una gran parte de Manhattan. Desde tempranas horas, se reorganizó la circulación en torno a la Quinta Avenida, donde se concentra el evento.

El evento reúne a más de 150 mil participantes y obliga a implementar un amplio operativo logístico. Bandas musicales, gaiteros y organizaciones de distintas partes del mundo se suman al “Gran Mariscal” de este año, que es Robert James McCann, presidente de la junta del Irish Arts Center, reconocido por su trabajo en “fortalecer los lazos culturales entre Irlanda y Estados Unidos”, según indicó ABC7.

Además, autoridades como el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada de la policía Jessica Tisch también participarán de la marcha, lo que incrementa aún más el nivel de seguridad desplegado.

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