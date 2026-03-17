Venezolano mantenía en cautiverio a especie en peligro de extinción: lo sorprendieron durante operativo antidrogas

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Un hombre venezolano resultó detenido como presunto integrante de una banda delictiva dedicada al tráfico de drogas. Un mono exótico, cuya especie se encuentra en peligro de extinción fue rescatado por las autoridades durante el operativo.

De acuerdo con los reportes del caso, personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizaba un procedimiento contra el narcotráfico en la comuna de Coquimbo cuando encontraron al animal.

La investigación permitió establecer un punto de tráfico de drogas y, con las evidencias, se planificó la Operación Cautiverio en coordinación con el Ministerio Público chileno.

Venezolano detenido durante operativo contra el narcotráfico

Fue de esa manera que los detectives lograron interceptar el vehículo en el que se trasladaban los involucrados, el cual fue detenido durante un control vehicular en el sector de La Cantera.

“Detectives de esta unidad especializada detuvieron a dos hombres mayores de edad, uno de ellos de nacionalidad venezolana y con antecedentes policiales. En el vehículo motorizado transportaban cocaína base a granel y al registrar el domicilio que usaban como lugar de acopio en el sector de San Juan en Coquimbo, mantenían oculta la misma sustancia ilícita, con elementos de dosificación, incautando la droga, dinero en efectivo, entre otras evidencias relevantes para la investigación”, informó el subprefecto Juan Gutiérrez, de la Brigada Antinarcóticos de La Serena.

El operativo antidrogas también permitió a los detectives dejar en evidencia un nuevo caso de maltrato animal.

Rescatan a mono en peligro de extinción

En el domicilio de los involucrados, la PDI incautó a un primate exótico que los residentes mantenían en cautiverio. El primate estaba encerrado en una jaula para aves, en malas condiciones de salud y alimentación.

“Durante el procedimiento, nuestros detectives rescatan un ejemplar de mono ardilla, nativo de América Central, que está en peligro de extinción”, agregó el funcionario de policía.

“El primate fue entregado a los profesionales y especialistas del Servicio Agrícola y Ganadero para su evaluación veterinaria, cuidado, recuperación y resguardo”, señaló.

La Operación Cautiverio permitió la incautación de 770 gramos de cocaína base a granel, $200 mil pesos chilenos en efectivo y una munición de escopeta, además del rescate de una especie exótica en peligro de extinción, reseñó Diario El Día.

Los detenidos fueron formalizados por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo, tribunal que dejó a los imputados en prisión preventiva.

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