Crimen contra venezolano en Nueva York: policía indaga disputa por negocio

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Un inmigrante venezolano de 36 años fue asesinado a tiros en el distrito de Queens, en Nueva York, en un hecho que es investigado por la policía local.

La víctima, identificada como Jairo Javier Vinces-Cobena, era propietario de un negocio de lavado de autos y recibió varios disparos cerca de su residencia en el barrio de Corona.

El ataque ocurrió la noche del viernes alrededor de las 8:00 pm, cuando un hombre armado que se desplazaba en motocicleta abrió fuego contra el empresario. Tras el hecho, equipos de emergencia lo trasladaron al Hospital Elmhurst, donde ingresó en estado crítico, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con testimonios de vecinos, durante el incidente se escucharon varios disparos seguidos y luego gritos de una mujer que presenció el ataque. El hecho generó alarma entre residentes del sector, quienes aseguran que la zona ha experimentado tensiones vinculadas a negocios informales.

Personas cercanas al fallecido señalaron que Vinces-Cobena había iniciado su emprendimiento de lavado de autos hace varios años junto con amigos. Con el tiempo se ganó reconocimiento dentro de la comunidad como un trabajador que ofrecía servicios en diferentes sectores del vecindario.

Algunos comerciantes locales consideran que el crimen podría estar relacionado con conflictos por la competencia entre negocios de lavado de autos en las calles, una actividad que se ha expandido en distintos barrios de la ciudad, según informó el medio Noticias de Barinas.

Por ahora, la policía de Nueva York mantiene abierta la investigación y continúa recabando pruebas y testimonios para identificar al responsable del ataque y esclarecer el móvil del homicidio.

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