Esclarecen homicidio de José Guillén: lo mataron a golpes por una botella de licor

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron cerrar el expediente sobre el asesinato de José Luis Guillén (58), ocurrido a mediados del año pasado en el municipio Libertador.

Tras meses de intensas pesquisas, la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Central concretó la captura de los cuatro responsables del crimen, quienes habrían emboscado a la víctima en el sector La Cruz de la parroquia Santa Rosalía para robarle sus pertenencias y una botella de licor.

Una emboscada fatal

El crimen se remonta al 21 de julio de 2025. Según las investigaciones de campo y el análisis forense, los detenidos aprovecharon que José Luis Guillén se encontraba en estado etílico para abordarlo con intenciones de robo.

Los victimarios fueron identificados como: Jhonnatan Jimmy Jahen Castillo (41), Yibrainer Yoel Guillen Blanco (18), Seinder Alexander Alvis Vásquez (21) y Ferna Yonaiker Borges Gómez (19).

A través de su cuenta en IG, el director del Cicpc, Douglas Rico, precisó que la víctima intentó oponerse al robo.

Ante la resistencia, los delincuentes procedieron a golpearlo brutalmente con sus manos y un objeto contundente, específicamente un listón de madera.

Las múltiples heridas provocadas por el ataque le causaron la muerte en el sitio de manera casi instantánea, tras lo cual los agresores huyeron de la escena con las pocas pertenencias de Guillén.

De igual modo, Rico precisó que el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube