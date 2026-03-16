Choque múltiple en la Autopista Prados del Este: esto se sabe sobre el incidente

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En horas de la mañana de este lunes, 16 de marzo, se registró un accidente vehicular en la autopista Prados del Este, en el sureste de Caracas. Varios vehículos resultaron afectados.

El incidente ocurrió en el canal rápido de la concurrida arteria vial, a la altura del sector Santa Rosa de Lima.

Choque múltiple en autopista Prados del Este

De acuerdo con el reporte de Traffic Center, autoridades restringieron el paso y desviaron el tránsito hacia el área de Las Mercedes. El incidente ocasionó un fuerte retraso en todos los enlaces, cerca de las 8:00 de la mañana, para los conductores que conducían con sentido hacia el centro de la ciudad.

El medio digital detalló que el embotellamiento se extendió hasta La Trinidad y para los que conectan desde Terrazas del club Hípico y Cumbres de Curumo; sentido La Trinidad, la cola se extiende para la hora hasta El Dist. Ciempiés.

Conductores toman vías alternas tras accidente vehicular

Como medida de contingencia, conductores tomaron vías alternas como la avenida Suapure, Los Campitos y avenida. La Guairita.

De acuerdo con los reportes del incidente, cuatro vehículos se vieron involucrados en el choque.

Hasta el momento, no se han reportado heridos. Se desconocen las causas de la colisión múltiple.

Niño lucha por su vida tras ser arrollado

En un hecho aislado, un niño resultó gravemente herido en medio de un accidente vehicular que se registró en la parroquia Petare, al este de Caracas.

El menor de edad quedó identificado como José Manuel Martínez Aponte quien sufrió lesiones severas tras ser arrollado por un autobús, el pasado 27 de enero.

Familiares del niño informaron que actualmente se requieren insumos médicos para su tratamiento, por lo que piden apoyo con urgencia.

Entre los materiales necesarios, solicitan albúmina humana, gasas, compresas, guantes y cepillos médicos, materiales necesarios para su recuperación.

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