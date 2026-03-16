Niño lucha por su vida tras ser arrollado por un autobús: solicitan insumos para su recuperación

Suscríbete a nuestros canales

Un niño resultó gravemente herido en medio de un accidente vehicular que se registró en la parroquia Petare, al este de Caracas.

El menor de edad quedó identificado como José Manuel Martínez Aponte quien sufrió lesiones severas tras ser arrollado por un autobús, el pasado 27 de enero.

Resultó gravemente herido tras ser arrollado por un autobús

De acuerdo con el reporte del comunicador Edixon Manuel, en Instagram, tras el accidente, el jovencito fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Dr. Domingo Luciani, donde permanece internado, debido a que necesita atención médica especializada, ante la gravedad de sus lesiones.

Familiares del niño informaron que actualmente se requieren insumos médicos para su tratamiento, por lo que piden apoyo con urgencia.

Entre los materiales necesarios, solicitan albúmina humana, gasas, compresas, guantes y cepillos médicos, materiales necesarios para su recuperación.

Familiares del niño piden apoyo para la recuperación del niño

Quienes deseen colaborar pueden llevar alguno de estos insumos directamente hasta el Hospital Domingo Luciani, donde el menor lucha por su vida.

Familiares y allegados hicieron un llamado solidario a la ciudadanía para ayudar a José Manuel en este difícil momento.

Funcionaria de PNB fallecida tras accidente vial

En un hecho aislado, una oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que además se encontraba en su segundo mes de embarazo, perdió la vida tras un fuerte choque en la carretera.

La víctima fue identificada como Lexamar Ivonny García, de 31 años, quien viajaba como acompañante en un automóvil particular marca Mitsubishi.

El trágico suceso ocurrió en la vía que une a El Tigre con Ciudad Bolívar, específicamente a la altura del kilómetro 50, cerca del sector Morón, en el municipio Independencia.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube