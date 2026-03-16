Venezolano le disparó a su novia con una pistola de balines: la víctima podría perder su ojo izquierdo

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Un hombre venezolano, de 23 años de edad, está bajo la mira de las autoridades, acusado por una fuerte agresión que le dejó graves lesiones a su pareja.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la policía chilena (Carabineros) buscan al sospechoso, por los violentos actos registrados en la región de Valparaíso.

De acuerdo con los primeros informes del caso, la mujer quedó con la visión de su ojo izquierdo comprometida, tras recibir disparo con una pistola de balines.

Venezolano sospechoso de "femicidio" frustrado

El caso, que se maneja como “femicidio” frustrado, registró durante la madrugada del pasado domingo, cuando la víctima, de 28 años de edad, se encontraba en su domicilio. Ese día, la agredida y el acusado sostuvieron una fuerte discusión.

En medio del altercado, el venezolano la habría reprochado después de que ella saliera juntó con unos amigos. Repentinamente, la amenazó y le disparó a sus ojos con una pistola de balines.

Como consecuencia, la mujer recibió un impacto de balín en su ojo izquierdo, acción que se maneja como delito tipificado de lesiones graves, detalló la fiscal de Casablanca, Marielly Montoya Torres.

El responsable del ataque logró huir del lugar y la Brigada de Homicidios de la PDI, así como la Sección de Investigación Policial de Carabineros, iniciaron las investigaciones respectivas para dar con su paradero.

Usaba un nombre falso

Los vecinos identificaron al sospechoso como David Montana; sin embargo, por medio de las averiguaciones, se pudo conocer que su verdadero nombre es Alirio González, como lo reveló su cédula de identidad venezolana.

Diego Suárez, director de Seguridad Pública de Casablanca, informó que se generó una mesa de trabajo para brindar respaldo a la víctima, quien se mantiene hospitalizada.

A su vez, las autoridades preparan una querella criminal en contra del responsable del ataque, publicó BioBioChile.

Mientras continúan las diligencias, la víctima y su familia permanecen bajo resguardo de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.

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