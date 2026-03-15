Caos en La Rinconada: así logran liberar al conductor tras descarrilamiento del ferrocarril del Tuy

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Los organismos de seguridad activaron un despliegue de emergencia este domingo en la estación La Rinconada, luego de que un tren proveniente de los Valles del Tuy se estrellara contra el muro de defensa.

Recientemente se conoció que los equipos de rescate lograron sacar con vida al conductor del tren que quedó atrapado en la cabina.

El trabajador fue atendido de emergencia por los Bomberos de Caracas y Protección Civil tras quedar confinado entre los restos de la unidad por el fuerte impacto.

¿Qué se sabe sobre el accidente?

El suceso ocurrió aproximadamente a la 1:55 de la tarde, cuando el tren llegaba desde los Valles del Tuy y, por causas que aún se investigan, no se detuvo al final de la vía. El choque generó el despliegue inmediato de la PNB y la GNB, quienes se encargaron de desalojar la estación y asegurar el área para facilitar las labores de salvamento.

Según información del ​Comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, el balance de víctimas fue el siguiente:

Lesionados : 07 personas (el conductor y 06 usuarios con heridas leves).

: 07 personas (el conductor y 06 usuarios con heridas leves). ​Evacuación: 400 personas aproximadamente de forma preventiva.

Las autoridades activaron un protocolo de desalojo total para controlar la situación y permitir que los paramédicos trabajaran sin contratiempos en la zona del andén.

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